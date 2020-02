Condividi su

Sanremo 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 6 febbraio 2020. La scaletta

La prima serata del giovedì si apre all’insegna della grande musica e del divertimento con il Festival di Sanremo 2020. L’amata competizione canora, in onda oggi 6 febbraio dalle 20:40 su Rai 1, approda al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente e ancora tanti assi nella manica per stupire i telespettatori.

Come di consueto, al timone dello spettacolo ci sarà Amadeus che, assieme a Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu presenterà gli artisti in gara e gli ospiti speciali che saliranno sul palco dell’Ariston. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Sanremo 2020!

Sanremo 2020:anticipazioni di stasera 6 febbraio 2020. La scaletta

Forti emozioni, intrattenimento di qualità e strabilianti performance musicali, queste le caratteristiche dell’amata competizione musicale. Anche la puntata di ieri è riuscita a conquistare il pubblico grazie alle appassionanti canzoni, un’organizzazione eccellente e volti noti del mondo dello spettacolo che hanno arricchito ulteriormente lo show. Come già detto in apertura di articolo, questa volta Amadeus avrà al suo fianco come co-conduttrici la modella, influencer e ballerina Georgina Rodriguez e la presentatrice radiofonica Alketa Vejsiu. La terza serata sarà dedicata alle cover di brani che hanno fatto la storia del Festival e che verranno interpretati dai ventiquattro campioni in gara. Questi ultimi potranno scegliere se esibirsi assieme ad un ospite da loro scelto oppure in solitaria. Gli happening dei Big saranno poi soggetti al giudizio dell’orchestra dell’Ariston. Il voto poi si aggiungerà a quello dei due precedenti appuntamenti dando vita in questo modo ad una nuova classifica di gradimento. Di seguito l’elenco degli arrangiamenti che ascolteremo oggi a Sanremo 2020:

Saliranno poi sul palco di Sanremo 2020 anche:

Marco Masini: Vacanze romane con Arisa

Enrico Nigiotti: Ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi

Tosca: Piazza grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro: Gli uomini non cambiano con Annalisa

Bugo e Morgan: Canzone per te

Irene Grandi: La musica è finita con Bobo Rondelli

Le Vibrazioni: Un’emozione da poco con Canova

Levante: Si può dare di più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Infine a Sanremo 2020 ci saranno anche:

Junior Cally: Vado al massimo con i Viito

Paolo Jannacci: Se me lo dicevi prima con Francesco Mandelli

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica più fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Rancore: Luce con Dardust e La rappresentante di lista

Riki: L’edera con Ana Mena

Gli ospiti di oggi 6 febbraio 2020

Le Nuove Proposte invece non parteciperanno alla competizione e torneranno sul palco il 7 febbraio. Non mancheranno poi volti noti appartenenti al mondo dello spettacolo che con la loro presenza renderanno unica e indimenticabile la serata.

Tra poche ore tornerà Tiziano Ferro, presenza fissa della settantesima edizione del Festival. Inoltre parteciperanno Sanremo 2020 anche gli attori de L’amica geniale- Storia del nuovo cognome, Roberto Benigni, Mika e Lewis Capaldi. Tutto questo e molto altro dalle 20:40 sulla rete ammiraglia.

