L’amorevole dedica di Fognini alla moglie Flavia Pennetta

Il 24 febbraio l’ex stella del tennis italiana Flavia Pennetta, che ha trionfato agli US Open nel 2015, ha compiuto 38 anni. L’amorevole dedica di Fognini alla moglie è stata postata su Twitter: “Tanti auguri, Mami Bolu” scrive da Dubai. Allegata a questa tenera frase con tanto di nomignolo privato della moglie, una foto che li ritrae insieme al mare. I due sono protagonisti di una tenera storia d’amore sbocciata nel 2014.

L’amore tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta

Ma questo pensiero pubblicato sui social non è certo il primo gesto tenero che ha interessato i due innamorati. L’amorevole dedica di Fognini alla moglie è infatti uno dei tanti momenti dolci della coppia. Molte sono le tappe della loro storia: Fognini e Pennetta sono grandi amici da diversi anni, hanno coltivato una sincera amicizia prima di unirsi sentimentalmente. Il loro rapporto è sempre stato basato su fiducia e sincerità, come loro stessi raccontano. È dopo il primo bacio pubblico a Barcellona che sulla liaison tra i due non vengono nutriti più dubbi. Nel 2015, qualche mese dopo essersi aggiudicata gli US Open, la Pennetta appende definitivamente la racchetta al chiodo. Nel 2016 sposa Fognini e nel 2017 nasce il loro primo figlio, Federico. A Natale del 2019 arriva la secondogenita Farah. Una storia fatta di trionfi e di semplicità, che non è né la prima né l’ultima a veder coinvolti due tennisti.

Galeotto fu il campo da gioco…

Tra i più famosi Andre Agassi e Steffi Graf, ma ci sono anche Elina Svitolina e Gael Monfils. Il greco Stefanos Tsitsipas e la connazionale Maria Sakkari hanno dichiarato la loro relazione in un modo speciale, dolce quanto l’amorevole dedica di Fognini alla moglie: baciandosi in pubblico a Perth, durante un match della Hopman Cup. Senza dubbio, per queste coppie, galeotto fu il campo da gioco. Nel caso di altri tennisti, come Rafael Nadal, Roger Federer, Maria Sharapova e Serena Williams, il cuore non batte per dei colleghi.

