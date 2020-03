Condividi su

Corona ultime notizie: emergenza morti, altri 133 decessi in un giorno

Corona ultime notizie: purtroppo le buone notizie non ci sono ancora. Il Coronavirus continua a mietere vittime e diffondere contagi nel nostro Paese: una parte del Nord è in quarantena e i virologi invitano tutti i residenti della nazione a non uscire di casa, a meno che non sia strettamente necessario. Domenica 8 marzo 2020, giorno solitamente consacrato alle donne, è arrivato l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, in cui si è registrato un aumento del 26,2% dei malati e del 57% di morti.

Corona ultime notizie: cosa sta succedendo in Italia

Nonostante in questo momento il maggior numero di casi di contagio da coronavirus sia al Nord, non c’è una Regione che sia immune al virus. Di questo ha parlato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, che reputa fondamentale seguire le indicazioni e i provvedimenti presi dal governo, come il distanziamento sociale. Non è invece possibile fare una previsione sul picco dell’epidemia nel nostro Paese, così come sull’evoluzione della malattia.

Intanto nella giornata di ieri è diventato virale il video dell’assalto alla stazione di Milano poco dopo la diffusione della bozza del decreto che di fatto “chiudeva” la Regione Lombardia e altre Province. Un comportamento da irresponsabili, l’opinione comune, anche al Sud, dove le Regioni hanno chiesto l’isolamento domiciliare per chi proviene dalle zone rosse del Settentrione. Sorveglianza obbligatoria dunque per i “fuorisede” tornati a casa nelle ultime ore dal Nord. Il ministro della Salute Speranza invita all’ordine. “Io sono perché le istituzioni abbiamo un pugno molto duro, il virus non è uno scherzo e abbiamo bisogno di comportamenti corretti ovunque”.

Remdesivir per curare il Coronavirus? La scheda tecnica del farmaco

Corona ultime notizie: il bilancio dei contagi e delle vittime in Italia all’8 marzo 2020

Di seguito la tabella che elenca, ripartiti per Regione, i contagi da Coronavirus, i decessi registrati e le persone guarite. I dati sono aggiornati al pomeriggio dell’8 marzo, come comunicati dalla Protezione Civile.

Regione Casi positivi Persone guarite Decessi Lombardia 3.372 550 267 Emilia Romagna 1.097 27 56 Veneto 623 29 18 Piemonte 355 0 05 Marche 265 0 7 Toscana 165 1 0 Campania 100 1 0 Lazio 81 3 3 Liguria 67 5 6 Friuli Venezia Giulia 53 3 1 Sicilia 51 2 0 Puglia 36 1 3 Trentino Alto Adige 32 0 0 Umbria 26 0 0 Abruzzo 17 0 0 Molise 14 0 0 Sardegna 11 0 0 Calabria 9 0 0 Valle d’Aosta 9 0 0 Basilicata 4 0 0 Totale 6.387 622 366

