Carol: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3

La settimana si apre all’insegna delle grandi storie d’amore e sofferenza con Carol. Il lungometraggio del 2016, in onda stasera 16 marzo 2020 alle 21:20 su Rai 3, è stato diretto da Todd Haynes, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Poison, Safe, Lontano dal paradiso, Io non sono qui e Cattive acque.

Il lungometraggio drammatico, trasposizione per il grande schermo del romanzo The Price of Salt scritto da Patricia Highsmith, ha potuto contare sulle musiche di Carter Burwell, la fotografia di Edward Lachman mentre il montaggio è stato affidato a Affonso Gonçalves. Il film inoltre è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto ben sei candidature agli Oscar e incassato due milioni di euro al botteghino in Italia nei primi ventuno giorni di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Carol!

Carol: trama e anticipazioni film stasera su Rai 3

New York, anni ’50. Therese Belivet è una ventenne timida e introversa che lavora in un grande magazzino di Manhattan ma sogna una vita diversa. Il tempo trascorre lento e la grigia routine della ragazza sembra destinata a ripetersi incessantemente fino a quando un evento stravolge per sempre il suo destino.

Un giorno giunge in negozio l’affascinante e matura Carol Aird, donna sposata in cerca di un regalo per sua figlia Rindy. Trovato il dono giusto grazie hai consigli di Therese, la attraente madre torna a casa ma accidentalmente dimentica i suoi guanti sul bancone del megastore. Dispiaciuta per l’accaduto e desiderosa di rivedere l’incantevole sconosciuta, Belivet rintraccia Carol grazie ai dati forniti per l’acquisto del presente e bussa alla porta della donna. Per sdebitarsi Aird invita a pranzo la ragazza e tra le due ben presto nasce una grande e travolgente storia d’amore. Tuttavia il matrimonio di Carol e i pregiudizi della società renderanno difficile alle protagoniste vivere in libertà i propri sentimenti.

Il cast del film

Protagoniste della pellicola sono Cate Blanchett e Rooney Mara che interpretano rispettivamente Carol Aird e Therese Belivet. Sarah Paulson veste i panni di Abby Gerhard, Kyle Chandler quelli di Harge Aird e Jake Lacy è Richard Semco. Cory Michael Smith recita la parte di Tommy Tucker, John Magaro quella di Dannie McElroy e Kevin Crowley è Fred Haymes.

Hanno partecipato al film anche Carrie Brownstein nel ruolo di Genevieve Cantrell, Kk Heim e Sadie Heim in quello di Rindy Aird e Amy Warner che è Jennifer Aird. Michael Hahn indossa le vesti di John Aird, Ann Reskin quelle di Florence e Nik Pajic è Phill McElroy. Infine Trent Rowland è Jack Taft, Wendy Lardin interpreta Jeanette Harrison e Greg Violand è Jerry Rix.

