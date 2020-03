Condividi su

Assassinio sull’Orient Express: trama, cast e anticipazioni film su Rai 1

Siete in cerca di un giallo coinvolgente? Allora Assassinio sull’Orient Express potrebbe fare al caso vostro! Il thriller del 2017, in onda stasera 18 marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stato diretto e interpretato da Kenneth Branagh, attore e regista nordirlandese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Frankenstein di Mary Shelley, As you like it – Come vi piace, Jack Ryan- l’iniziazione e Cenerentola.

Il lungometraggio dai toni drammatici, seconda trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Agatha Christie, ha potuto contare sulle musiche di Patrick Doyle, il montaggio di Mick Audsley mentre la fotografia e la sceneggiatura sono state rispettivamente affidate a Haris Zambarloukos e Michael Green. Il film inoltre ha ottenuto una candidatura a Critics Choice Award incassato al botteghino in Italia 14,6 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Assassinio sull’Orient Express!

Assassinio sull’Orient Express: trama e anticipazioni film su Rai 1

L’assassinio sull’Orient Express del gentiluomo Ratchett interrompe il tranquillo viaggio del lussuoso ed elegante treno che attraversa l’Europa in pieno inverno. La vittima è stata pugnalata a morte durante la notte mentre si trovava nel suo scompartimento e i passeggeri del convoglio vengono informati dello scellerato crimine mentre sono riuniti nel vagone ristorante.

Tra i presenti c’è quindi anche il colpevole ma risulta particolarmente difficile individuarlo poiché nessuno di loro sembra legato al defunto. Ad organizzare gli interrogatori, perquisire le cabine e indagare sul passato di coloro che si trovano sul treno, ci pensa Hercule Poirot, brillante detective che si trova per puro caso a bordo del convoglio ferroviario. Districandosi con grande arguzia tra intrighi, strani eventi e inaspettate rivelazioni, il protagonista dimostrerà tutte le sue doti investigative svelando il mistero ce si cela dietro l’assassinio sull’Orient Express.

Il cast del film

In Assassinio sull’Orient Express Kenneth Branagh interpreta Hercule Poirot mentre Tom Bateman è Bouc. Penélope Cruz veste i panni di Pilar Estravados, Willem Dafoe quelli di Gerhard Hardman e Judi Dench è Natalia Dragomiroff. Johnny Depp recita la parte di Samuel Ratchett/John Cassetti, Josh Gad quella di Hector MacQueen e Derek Jacobi è Edward Henry Masterman.

Hanno partecipato al film anche Leslie Odom nel ruolo di Jr.: Dr. Arbuthnot, Michelle Pfeiffer in quello di Caroline Hubbard e Daisy Ridley è Mary Debenham. Lucy Boynton indossa le vesti di Helena Andrenyi, Serhij Polunin quelle di Rudolph Andrenyi e Olivia Colman è Hildegard Schmidt. Infine Marwan Kenzari è Pierre-Paul Michel e Manuel Garcia-Rulfo interpreta Biniamino Marquez.

