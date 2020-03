Condividi su

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni 23 marzo 2020 su Rai 2

Rinviata la nuova edizione di Made in Sud a causa del Coronavirus, la tv di Stato si affida alle repliche di Stasera tutto è possibile. La spassosa trasmissione, in onda oggi 23 Marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 2, torna con le puntate della quinta edizione sperando di regalare un po’ di allegria e buonumore agli italiani chiusi in casa.

Il decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Covid-19 prevede infatti la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti di tutti i cittadini e quindi guardare un programma divertente potrebbe essere un’ottima distrazione da tutto ciò che sta accadendo in quest’ultimo periodo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Stasera tutto è possibile!

Come già detto in apertura di articolo, il Coronavirus ha fatto saltare la nuova edizione di Made in Sud e il secondo canale della rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda le repliche del divertente show. Da quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 spesso il palinsesto televisivo ha subito variazioni per lasciare spazio a programmi dedicati agli ultimi aggiornamenti sullo stato dell’epidemia. Alcune trasmissioni Rai e Mediaset sono state sospese per limitare il rischio di contagio tra conduttori, troupe dietro le quinte ed eventuali ospiti. Oltre quindi a lungometraggi e tg, in queste ultime settimane il piccolo schermo sta proponendo vecchie glorie e show recenti per trascorrere del tempo piacevole tra le quattro mura di casa.

Tra poche ore quindi prenderà il via la prima puntata della quinta edizione di Stasera tutto è possibile. Il noto varietà, adattamento italiano del format Anything Goes, ci trascinerà in un magico e spassoso viaggio fatto di buonumore ed esilaranti giochi. Al timone del programma ci sarà l’affascinante ballerino Stefano Di Martino che guiderà i personaggi famosi tra le spassose sfide da superare. Protagonisti del game show saranno: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero che si cimenteranno in divertenti prove come la Stanza inclinata, l’Alphabody, Segui il labiale e StepBurger.

