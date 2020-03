Next: la trama, il cast e le anticipazioni del film con Nicolas Cage che andrà in onda stasera 26 marzo 2020 su Italia 1.

Next: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv con Nicolas Cage

Siete in cerca di un thriller fantascientifico? Allora Next potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2008, in onda stasera 26 marzo 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stata diretta da Lee Tamahori, regista neozelandese noto per aver firmato pellicole come Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri, Scomodi omicidi, Nella morsa del ragno e The Devil’s Double.

Il lungometraggio ad alta tensione, liberamente ispirato al racconto The Golden Man scritto da Philip K. Dick, ha potuto contare sulle musiche di Mark Isham, la fotografia di David Tattersall mentre il montaggio è stato affidato a Christian Wagner. L’opera inoltre ricevuto due candidature a Razzie Awards e incassato in Italia 2,9 milioni di euro. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Next!

Next: trama e anticipazioni film stasera in tv con Nicolas Cage

Next segue le vicende di Cris Johnson, uomo chiamato da tutti Frank Cadillac e con uno straordinario potere: può prevedere il suo futuro ma solo tre minuti in avanti. Non è quindi in grado di conoscere il destino di nessun altro a parte se stesso ad eccezion fatta di Elizabeth, donna di cui è innamorato e con la quale la sua straordinaria capacità sembra non avere limiti. Il protagonista utilizza questa marcia in più nel suo lavoro da mago che svolge in un decadente locale di Las Vegas dove ogni sera regali agli ospiti affascinanti performance.

Perennemente al verde, il medium utilizza il suo dono anche ai tavoli di blackjack così da risollevare la propria condizione economica. Tuttavia la sorveglianza del casinò intuisce che c’è qualcosa di strano nell’uomo e inizia a spiarlo per scoprire cosa nasconde e incastralo. Ad osservare le telecamere c’è anche Callie Ferris, agente dell’FBI intenzionata ad adoperare i poteri di Chris per bloccare un imminente tragedia. Un gruppo di terroristi sta infatti preparando un attentato a Los Angeles con armi di distruzione di massa. Il protagonista di Next aiuterà le forze dell’ordine?

Il cast del film

In Next Nicolas Cage interpreta Cris Johnson “Frank Cadillac” mentre Jessica Biel è Elizabeth “Liz” Cooper. Julianne Moore veste i panni dell’ agente Callie Ferris, Thomas Kretschmann quelli di Mr. Smith e Peter Falk è Irv.

Hanno partecipato al film Tory Kittles nel ruolo di Cavanaugh, José Zúñiga in quello del capo della sicurezza e Jim Beaver è Wisdom. Jason Butler Harner recita la parte di Jeff Baines, Michael Trucco quella di Kendall ed Enzo Cilenti è Sig. Jones. Infine Laetitia Danielle è Sig.na Brown, Nicolas Pajon interpreta Sig. Green, Sergej Trifunovic è Sig. White e Charles Chun indossa le vesti di Davis.

