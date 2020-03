The Walking Dead 10: episodio finale rimandato. Ecco perchè l’ultima puntata della serie tv non andrà in onda l’8 aprile 2020.

The Walking Dead 10: episodio finale rimandato. Ecco la motivazione

È ufficiale, l’episodio finale di The Walking Dead 10 non andrà in onda e non sappiamo quando verrà trasmesso. È stata proprio la rete americana AMC ad annunciare la triste notizia spiegando che l’ultima puntata dell’amata serie tv è stato rimandata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Non è di certo questo il primo caso di una fiction bloccata dalla pandemia e infatti nelle ultime settimane tanti lungometraggi e i telefilm sono andati incontro allo stesso destino. È questo un momento molto delicato e complesso ms per sconfiggere il Covid-19 è necessario mettere in atto misure speciali. Ma vediamo insieme le ultime notizie sullo zombie drama statunitense!

Mai avremmo immaginato che l’ultima puntata dello zombie drama sarebbe stata bloccata da una pandemia. Fino a qualche mese questa parola l’avevamo sentita solo in film post-apocalittici dagli effetti speciali incredibili. Solitamente in queste opere c’è uno scienziato che prima degli altri si rende conto del pericolo imminente ma nessuno gli dà ascolto o come in The Walking Dead una terribile epidemia dilaga trasformando le persone in affamati non-morti. In modo del tutto inaspettato quel termine così lontano è diventato a noi familiare a causa del Coronavirus che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo. Certo fortunatamente, a differenza del genere di lungometraggi sopracitati, ogni Stato si sta impegnando a contrastare e contenere il Covid-19 e gli esperti forniscono di continuo aggiornamenti sul numero di deceduti, contagiati e guariti.

Tra le varie misure di sicurezza, oltre alla chiusura di negozi e tutte le attività non essenziali, sono state rimandate le riprese di numerose molte pellicole e fiction. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di tempo per poter vedere l’episodio finale della serie tv ideata dal regista Frank Darabont in quanto le operazioni di post produzione sono state sospese in ottemperanza delle disposizioni governative sulla quarantena. Non sappiamo quando andrà in onda l’ultima puntata del telefilm ma il network ha assicurato che verrà trasmessa entro la fine dell’anno.

