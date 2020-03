Condividi su

Brews Brothers: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Siete in cerca di una spassosa fiction? Allora Brews Brothers potrebbe fare al caso vostro! L’irriverente serie tv, ideata da i fratelli Greg e Jeff Schaffer, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da venerdì 10 aprile 2020 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

La prima stagione della comedy americana, composta da otto episodi, promette grasse risate e potrebbe essere un’ottima idea, in special modo in questo periodo così difficile per il nostro Paese colpito dal Coronavirus, per trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Brews Brothers!

Dobbiamo restare a casa, questa è l’estrema sintesi del decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Covid-19. È necessario quindi industriarsi e non perdersi d’animo cercando attività divertenti da svolgere anche tra le quattro mura della propria dimora come leggere, ballare, ascoltare della buona musica o guardare una serie tv appassionante. Tra le fiction in uscita sicuramente una di quelle più accattivanti è Brews Brothers che, come già detto in apertura di articolo, approderà sulla piattaforma a pagamento Netflix venerdì 10 aprile 2020.

Il telefilm segue le vicende di Wilhem e Adam Rodman, due fratelli molto diversi sia caratterialmente che nello stile di vita ma accomunati da un unico grande amore: la birra. Entrambi infatti conoscono perfettamente i procedimenti da mettere in atto per produrre la bevanda alcolica ma non hanno alcuna cognizione di che cosa significhi la parola famiglia. Tuttavia il destino dei due consanguinei cambia quando trasformano la loro passione in lavoro.

Il cast completo della serie tv

In Brews Brothers Alan Aisenberg interpreta Wilhelm mentre Mike Castle è Adam. Carmen Flood veste i panni di Sarah, Marques Ray quelli di Chuy e Zach Reino è Elvis. Inanna Sarkis recita la parte di Becky, Braxton Herda quella di Wilhelm da ragazzo e Cameron James McIntyre è Adam da teenager. Inoltre William Samiri è Adam da giovane e Adam Foster Ballard è un cliente.

Hanno partecipato alla serie tv Reynaldo Gallegos nel ruolo di Herman, Megan Green in quello di una ragazza al bar e Stacey Hinnen è Gerry. Mickey Cassidy indossa le vesti di Real Monk, Cazzey Louis Cereghino quelle di 8-Ball e Francesca Corzo è Sadie. Monica Day è Mia, Markie Farnsley interpreta Heidi e David Figlioli è Norris. Hanno recitato in Brews Brothers anche Michael Wayne Foster nella parte di Casper mentre Josh Jones, Paul Jurewicz, Monique Kim e Jay Linzy sono rispettivamente il giocatore di krachtbal, il fratello di Liam, la donna sul bus turistico e Jessie. Infine Andrew Lukich è il finto fratello di Noah, Scott Rosendall è Sam e Alexandra Scott interpreta Jennifer. Completano il cast Philip Smithey nel ruolo di Kevin, Taj Speights in quello di Mason e Mason Wells è il giovane Wilhelm.

