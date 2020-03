Condividi su

Matrimonio a Parigi: trama, cast e anticipazioni stasera su Canale 5

In questo periodo così teso a causa del Coronavirus, una spassosa commedia come Matrimonio a Parigi potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. Il film del 2011, in onda stasera 30 marzo 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stato diretto da Claudio Risi, regista noto per aver firmato opere come Windsurf – Il vento nelle mani, Pugni di rabbia, I ragazzi della 3ª C e Yesterday – Vacanze al mare.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Gianluca Bomprezzi, Edoardo Maria Falcone e Massimo Boldi, ha potuto contare sulla fotografia di Gianlorenzo Battaglia, le musiche di Roberto Colombo mentre il montaggio è stato affidato a Mauro Bonanni. Ma vediamo insieme la sinossi di Matrimonio a Parigi!

Matrimonio a Parigi: trama e anticipazioni stasera su Canale 5

Matrimonio a Parigi segue le vicende di due famiglie, una del Nord e l’altra del Sud Italia, molto diverse sia come temperamento che nello stile di vita. Da una parte abbiamo il milanese Lorenzo, proprietario della TeleLecco Sat e sposato con Elvira, romana che lo aiuta ad evadere il fisco. Dall’altra c’è Gennaro,ufficiale della Guardia di Finanza napoletano, ligio al dovere e in coppia con Costanza.

Opposti in tutto, i due nuclei familiari sembrano destinati a non incontrarsi mai fino a quando Lorenzo e Gennaro si ritrovano sullo stesso treno per recarsi al college dove studiano i rispettivi figli. Il milanese è convinto che tutto il popolo partenopeo sia dedito alla criminalità e proprio per questo, inconsapevole di star parlando con un ufficiale della Finanza, racconta all’uomo le tecniche truffaldine che mette in atto per non pagare le tasse. L’agente in incognito finge allora di appoggiare il suo comportamento ma ben presto l’imprenditore del nord scopre il lavoro del suo compagno di viaggio. Cosa faranno i protagonisti di Matrimonio a Parigi?

Il cast del film

In Matrimonio a Parigi Massimo Boldi interpreta Lorenzo Manzoni mentre Anna Maria Barbera è Costanza. Biagio Izzo veste i panni di Gennaro, Paola Minaccioni quelli di Elvira ed Enzo Salvi è Annibale. Massimo Ceccherini è Leonardo e Loredana De Nardis è Anita.

Hanno partecipato al film anche Rocco Siffredi nel ruolo di François Leroy, Diana Del Bufalo in quella di Natalina ed Emanuele Bosi è Mirco. Raffaella Fico recita la parte di Beatrice, Isabelle Adriani quella di Isabelle e Guglielmo Scilla è Diego. Infine Alessandra Pozzi interpreta Juliette.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it