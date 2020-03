Condividi su

La vita è una cosa meravigliosa: trama, cast e anticipazioni del film

In questo periodo così difficile per il nostro paese, colpito dall’emergenza Coronavirus, guardare una divertente commedia come La vita è una cosa meravigliosa potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo in allegria. La pellicola del 2010, in onda oggi 23 Marzo 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stata diretta da Carlo Vanzina, celebre regista di esilaranti opere come Vacanze di Natale, Sotto il vestito niente, South Kensington, Caccia al tesoro ed Ex – Amici come prima!

Lo spassoso lungometraggio, prodotto da International Video 80 e distribuito da Medusa Film, ha potuto contare sulle musiche di Armando Trovajoli, la fotografia di Carlo Tafani mentre il montaggio è stato affidato a Raimondo Crociani. Ma vediamo insieme la sinossi de La vita è una cosa meravigliosa!

La vita è una cosa meravigliosa: trama e anticipazioni del film

La commedia corale è ambientata a Roma e segue le vicende di persone che per varie circostanze si ritrovano ad adoperare scorciatoie per raggiungere i propri scopi. Tra i protagonisti de La vita è una cosa meravigliosa c’è Cesare, agente di polizia addetto alle intercettazioni che scopre casualmente il tradimento della fidanzata mentre sta spiando per lavoro le conversazioni telefoniche di un potente uomo d’affari.

Antonio, esperto nel mettere in atto magagne finanziarie, è a capo di un importante gruppo bancario mentre il chirurgo Claudio rinuncia all’etica professionale per raccomandare all’università il figlio alle prese con un difficile esame di medicina. I destini di questi individui e dei loro familiari si intrecceranno in un vortice di bugie, fraintendimenti, imprevisti e inaspettate rivelazioni.

Il cast del film

Ne La vita è una cosa meravigliosa Gigi Proietti interpreta Claudio mentre Vincenzo Salemme è Antonio. Nancy Brilli veste i panni di Elena, Maurizio Mattioli quelli del Prof. Vittorio Manetti ed Enrico Brignano è Cesare. Luisa Ranieri recita la parte di Laura, Emanuele Bosi quella di Marco e Gennaro Cannavacciuolo è il Mago Venanzio. Inoltre Virginie Marsan è Vanessa e Orsetta De Rossi è Federica.

Hanno partecipato a La vita è una cosa meravigliosa anche Elisa Di Donna nel ruolo di Alessia, fidanzata di Marco, Sebastiano Lo Monaco in quello del Prof. Terenzi e Carlo Fabiano è Luca, figlio di Claudio. Sidy Diop indossa le vesti di Dada, Julija Majarčuk quelle di Dorina e Anis Gharbi è Mustafa. Rodolfo Laganà recita la parte di Gigi, Armando De Razza quella del Dott. Pignoli e Vincenzo Crocitti è Augusto, padre di Marco. Infine Stefano Antonucci è Giovanni, il segretario del Credito Romano e Antonio Fulfaro interpreta il poliziotto addetto alle intercettazioni.

