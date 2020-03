Condividi su

Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo 2020

Poche ore ci separano dall’appuntamento infrasettimanale con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, in onda oggi 31 marzo 2020 rispettivamente su Rai 3 e La7, affronteranno scottanti temi di attualità e cronaca che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano.

Senza dubbio protagonista della serata sarà il Coronavirus, la pandemia che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo, e le misure adoperate dal governo per il contenimento e contrasto del Covid-19. Ma vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo 2020

Alle 21:20 su Rai 3 si apriranno le porte di Cartabianca e prenderà il via la nuova puntata dedicata all’emergenza Coronavirus. Ottenuta la triste classificazione di pandemia, il Covid-19 è oramai una realtà in tutti i paesi del mondo e città come Madrid, New York e Londra stanno vivendo momenti di grande difficoltà.

Nel frattempo l’Italia, adottate le misure per il contrasto e contenimento dell’epidemia, si chiede quando potrà tornare alla normalità e in che modo l’Europa aiuterà il nostro stato nel limitare il più possibile i danni economico- sociali del Coronavirus. Tutto questo e molto altro a Cartabianca.

Lo streaming e i social di Cartabianca

È possibile seguire Cartabianca in streaming su Raiplay tramite la sezione dirette e sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del talk show.

Il programma, al passo con i tempi, adopera i social network per comunicare con i telespettatori attraverso il profilo ufficiale Instagram, Facebook e Twitter.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 31 marzo 2020

Sarà una gara interessante quella tra Cartabianca e Dimartedì che ogni settimana si sfidano a suon di servizi speciali, interviste, sondaggi e collegamenti.

Il talk show condotto da Giovanni Floris non ha rilasciato notizie sugli argomenti che verranno trattati stasera ma è facile immaginare che al centro del dibattito ci sarà il Coronavirus. È questa infatti la problematica che preoccupa l’Italia e tutto il mondo non soltanto dal punto di vista medico- sanitario anche per le conseguenze economiche della pandemia.

Lo streaming e i social di Dimartedì

Le repliche del talk show saranno disponibili sul sito della 7 dal giorno dopo la messa in onda del programma.

Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social network per interagire con il pubblico tramite il profilo Facebook e Twitter.

