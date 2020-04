Condividi su

Run: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

Intreccio interessante e comicità tagliente, Run sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. La nuova serie tv, realizzata da Vicky Jones e Phoebe Waller-Bridge, esordirà sul canale americano HBO domenica 12 aprile 2020 ma al momento non sappiamo quando approderà in Italia.

Il thriller romantico, diretto da Natalie Bailey e Kate Dennis, ha potuto contare sul montaggio di Anthony Boys, la direzione artistica di Natasha Peschlow mentre la fotografia è stata affidata a Matthew Clark e Kristin Fieldhouse. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Run!

Chissà quando esordirà in Italia la black comedy targata HBO. Come già detto in apertura di articolo, Run prenderà il via in America domenica 12 aprile 2020 mentre nel nostro Paese molto probabilmente andrà in onda su Sky Atlantic che però al momento non ha rilasciato nessuna data ufficiale e non è noto se sarà disponibile in streaming. La serie tv segue le vicende di Ruby Richardson, donna che conduce un’esistenza monotona, senza grandi gioie e dolori. Convinta che oramai quello sia il suo destino, la protagonista è abituata alla grigia routine e nulla sembra poter stravolgere la sua vita.

Un giorno però Ruby riceve un inaspettato messaggio dal suo fidanzato del college che la esorta a rispettare un giuramento stretto quando stavano ancora insieme. Il patto, stipulato ben diciassette anni prima, prevedeva che se uno di loro avesse mai scritto Run e l’altro risposto con la medesima parola entrambi avrebbero abbandonato tutto ciò che stavano facendo per incontrarsi alla Grand Central Station ed iniziare un lungo viaggio insieme.

Il cast della serie tv

In Run Archie Panjabi interpreta Fiona mentre Tamara Podemski è Babe. Phoebe Waller-Bridge veste i panni di Flick, Shaun J. Brown quelli di Ryan Everwood e Jonathan Davies è l’uomo barbuto. Stuart Dowling ricopre il ruolo del concierge dell’hotel, Domhnall Gleeson quello di Billy Johnson e Stephen McKinley Henderson è John.

Hanno partecipato alla serie tv anche Chase Tang, Lina Yakovlieva, Kirstin Rae Hinton, Sima Fisher, AprilAnn Dais e Aniko Kaszas. Inoltre Marianna Phung recita la parte di Amara, Leslie Takeda quella del custode e Merritt Wever è Ruby.

