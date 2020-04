Condividi su

Tokarev: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate i thriller ad alta tensione? Allora Tokarev potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2014, in onda stasera 2 aprile 2020 dalle 21:26 su Italia 1, è stata diretta da Paco Cabezas, regista e produttore cinematografico noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Penny Dreadful, Fear the Walking Dead, L’alienista, Into the Badlands e American Gods.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Eagle Films e sceneggiato da Jim Agnew e Sean Keller, ha potuto contare sulla fotografia di Andrzej Sekula, il montaggio di Robert A. Ferretti mentre le musiche sono state affidate a Laurent Eyquem. Ma vediamo insieme la sinossi di Tokarev!

Tokarev: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Tokarev segue le vicende di Paul Maguire, uomo con una splendida famiglia e un ottimo lavoro nel campo dell’edilizia. Anno dopo anno il protagonista ha collezionato successi professionali che gli hanno permesso di garantire un futuro sereno alla sua dolce metà Vanessa e la figlia sedicenne Caitlin. Nulla quindi sembra poter turbare la loro felicità fino a quando il passato bussa alla porta.

In gioventù Paul era un criminale incallito ma, desideroso di condurre un’esistenza normale, abbandonò quella strada fatta di morte e violenza. Una sera Maguire e Vanessa si concedono una cena in un elegante ristorante ma ben presto una notizia sconcertante distrugge la romantica atmosfera: Caitlin è stata rapita. Poco dopo purtroppo viene ritrovato il corpo senza vita della ragazza, morta a causa di un colpo partito da una pistola Tokarev. È proprio l’arma utilizzata per compiere l’atroce delitto a convincere Paul che l’omicidio rappresenti la crudele vendetta di un gruppo di malviventi di sua vecchia conoscenza. Sarà davvero così?

Il cast del film

In Tokarev Nicolas Cage interpreta Paul Maguire mentre Rachel Nichols è Vanessa Maguire. Max Ryan veste i panni di Kane, Michael McGrady quelli di Danny Doherty e Peter Stormare è Francis O’Connel. Pasha D. Lychnikoff recita la parte di Chernov, Patrice Cols quella di Anton e Max Fowler è Mike.

Hanno partecipato al film anche Aubrey Peeples nel ruolo di Caitlin Maguire, Jack Falahee in quello di Evan e Weston Cage è il Giovane Paul Maguire. Danny Glover indossa le vesti del detective St. John, Ron Goleman quelle del detective Hanson e Kevin Young è Oliver.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it