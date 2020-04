Condividi su

Vivi e lascia vivere: trama, cast e quando inizia la serie tv Rai

La primavera porta con sé aria di novità e appassionanti sceneggiati come Vivi e lascia vivere. L’attesa serie tv, prodotta da Bibi Film con Rai Fiction, andrà in onda sulla rete ammiraglia ed è stata diretta da Pappi Corsicato, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come I buchi neri, Il seme della discordia, Chimera, Questione di gusti, L’arte viva di Julian Schnabel e Il volto di un’altra.

Il telefilm drammatico, composto da sei episodi, ha potuto contare su di un cast di attori davvero eccezionale e una trama che sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico. Ma vediamo insieme la sinossi!

Vivi e lascia vivere: trama e quando inizia la serie tv Rai

È ufficiale, manca davvero poco all’esordio dell’attesa fiction Vivi e lascia vivere. Inizialmente sul web si era diffusa la notizia che la serie tv avrebbe preso il via il 19 di questo mese ma successivamente si è rivelato solo un rumor. La prima puntata del telefilm infatti verrà trasmessa giovedì 23 aprile 2020 su Rai 1 in prima serata. L’opera segue le vicende di Laura Ruggiero, cinquantenne che vive assieme alla sua famiglia a Napoli e lavora come cuoca in una mensa. La donna è sposata con Renato, musicista che intrattiene i passeggeri sulle navi da crociera, e dal loro matrimonio sono nati: la primogenita Giada e Noemi e Giovanni, oramai entrati nell’età adolescenziale.

La protagonista di Vivi e lascia vivere deve gestire da sola le difficoltà quotidiane in quanto il marito è sempre in viaggio. La frenetica routine prosegue inesorabile fino a quando un drammatico evento stravolge il destino della famiglia. Renato muore in un incidente a Tenerife e Laura sarà costretta a reinventarsi per assicurare un futuro sereno ai suoi figli.

Il cast della serie tv

In Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci interpreta Laura Ruggero mentre Massimo Ghini è Tony. Antonio Gerardi veste i panni di Renato Ruggero e Silvia Mazzieri è Giada Ruggero.

Hanno partecipato alla serie tv anche Carlotta Antonelli nel ruolo di Nina Ruggero e Giampiero De Concilio in quello di Giovanni.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it