Doc – Nelle tue mani: trama, cast e anticipazioni prima puntata stasera

La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi novità con Doc – Nelle tue mani. La serie tv, in onda oggi 26 marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo primo appuntamento con due appassionanti episodi che sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Come sappiamo, il decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Coronavirus prescrive la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti di tutti i cittadini italiani. Proprio in questa situazione così tesa è quindi un dovere morale oltre che civile restare a casa ma è possibile trascorrere del tempo piacevole anche comodamente seduti sul proprio divano guardando pellicole, spettacoli o telefilm interessanti come Doc- Nelle tue mani. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul medical drama della rete ammiraglia!

Doc – Nelle tue mani: trama e anticipazioni prima puntata stasera

La prima puntata di Doc- Nelle tue mani si aprirà con l’episodio intitolato Meno 12. La serie tv segue le vicende di Andrea Fanti, primario di Medicina Interna stimato per il suo talento e la completa dedizione al lavoro. Determinato a dare sempre il massimo, il protagonista colleziona un successo professionale dopo l’altro è sembra destinato ad un futuro radioso fino a quando un evento drammatico sconvolge completamente la sua esistenza.

Il padre di un paziente morto nel reparto, disperato e fuori di sé per la perdita, spara alla testa Andrea che subisce un grave danno cerebrale ma sopravvive. L’uomo perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita e stenta a riconoscere i suoi colleghi e persino i familiari.

Anticipazioni 26 marzo 2020

Doc – Nelle tue mani ci saluterà con Selfie in cui vediamo fanti ancora confuso e disorientato da ciò che lo circonda. Medico infatti da quando si è risvegliato non riesce a ricordare quasi nulla di quello che accaduto prima del tentato omicidio e viene ricoverato nello stesso reparto in cui lavorava con la speranza che il luogo familiare stimoli la sua memoria.

Ad occuparsi della riabilitazione ci pensa Giulia che però deve fare i conti con un uomo diverso da quello che adesso ha davanti. Nel frattempo Andrea è incuriosito dal caso del suo compagno di letto, un ragazzino affetto da una malattia complessa.

Il cast della serie tv

In Doc -Nelle tue mani Luca Argentero interpreta Andrea Fanti mentre Matilde Gioli è Giulia Giordano. Gianmarco Saurino veste i panni di Lorenzo Lazzarini, Sara Lazzaro quelli di Agnese Tiberi e Raffaele Esposito è Marco Sardoni.

Hanno partecipato alla serie tv Alberto Malanchino nel ruolo di Gabriel Kidane, Silvia Mazzieri quello di Alba Patrizi e Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna. Simona Tabasco è Elisa Russo, Giovanni Scifoni interpreta Enrico Sandri e Beatrice Grannò è Carolina Fanti. Infine Pia Lanciotti recita la parte di Fabrizia Martelli.

