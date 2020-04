Condividi su

Tu si que vales: ospiti e anticipazioni di stasera 15 aprile 2020

Mettete da parte le preoccupazioni e lasciatevi travolgere dall’allegria di Tu si que vales. Lo spassoso talent show, in onda stasera 15 aprile 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda suo primo appuntamento con tante esilaranti esibizioni che sicuramente riusciranno a strappare un sorriso al pubblico.

Torna quindi il fortunato programma televisivo, basato sull’omonimo format spagnolo, che vede agguerriti concorrenti mettere in mostra il proprio talento con la speranza di conquistare la giuria e gli spettatori. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Tu si que vales!

Non è certamente facile adattarsi alle nuove abitudini necessarie per contenere e contrastare il Coronavirus. In questa situazione infatti, oltre alle comprensibili preoccupazioni legate allo stato della pandemia, trascorrere intere giornate a casa e rinunciare ad alcune attività a rischio incide negativamente sullo stato d’animo dei cittadini. A maggior ragione però è di fondamentale importanza tenere alto il tono dell’umore magari svolgendo attività piacevoli tra le quattro mura della propria dimora. È questo il momento giusto per leggere, dipingere, scrivere, ascoltare della buona musica o semplicemente guardare un’appassionante programma televisivo comodamente seduti sul proprio divano. È forse questo che ha spinto Mediaset a trasmettere le repliche di Tu si que vales, talent show molto seguito e amata dal pubblico italiano.

Come di consueto, del divertente spettacolo ci sarà la bellissima e affascinante Belen Rodriguez che presenterà gli aspiranti artisti in gara pronti a qualsiasi cosa pur di stupire gli spettatori e la giuria. Quest’ultima, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, commenterà e valuterà le esibizioni degli agguerriti concorrenti. Giungeranno poi in studio anche ospiti speciali che con la loro presenza arricchiranno ulteriormente lo spettacolo. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Canale 5.

