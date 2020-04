Condividi su

Nome di donna: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera, 17 aprile 2020, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Nome di donna. Il lungometraggio del 2018, prodotto da Lumière & Co, è stato diretto da Marco Tullio Giordana, regista e sceneggiatore noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Maledetti vi amerò, La caduta degli angeli ribelli, Pasolini, un delitto italiano, I cento passi, La meglio gioventù e Romanzo di una strage.

La pellicola drammatica, distribuita da Videa, ha potuto contare sulle musiche di Dario Marianelli, la fotografia di Vincenzo Carpineta mentre il montaggio è stato affidato a Francesca Calvelli. Il film inoltre ha ottenuto una candidatura a Nastro d’argento, due a Globo d’oro e incassato al botteghino in Italia 354 mila euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Nome di donna!

Nome di donna: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Nome di donna segue le vicende di Nina, giovane madre sentimentalmente libera che lascia la frenetica Milano e si trasferisce con la figlia in un piccolo paese della Bassa Lombardia. Qui la protagonista trova lavoro in una prestigiosa casa di cura per anziani e inizia a relazionarsi con le colleghe che sono in parte italiane e in parte straniere. La clinica, lontana da quelle strutture tristemente note per essere più un luogo di degrado e reclusione che un centro dedicato alle persone di età avanzata, assomiglia ad un piccolo angolo di paradiso in cui regna la pace e l’armonia.

Come spesso accade però le apparenze ingannano e quella sede incantato nasconde un oscuro segreto legato alle torbide attività di Marco Maria Turri, manager della casa di cura. Scoperta la verità, Nini viene allontanata dalle colleghe che temono di perdere il posto ma, passo dopo passo, le impiegate decideranno di unire le proprie forze per opporsi a ciò che succede in clinica.

Il cast del film

In Nome di donna Cristiana Capotondi interpreta Nina mentre Valerio Binasco è Marco Maria Torri. Adriana Asti veste i panni di Ines, Stefano Scandaletti quelli di Luca e Michela Cescon è l’avvocato Tina Della Rovere.

Hanno parteciato al film anche Bebo Storti nel ruolo di don Roberto Ferrari, Laura Marinoni in quello dell’avvocato Arabella Rossi e Anita Kravos è Alina. Infine Renato Sarti recita la parte di don Gino e Vanessa Scalera quella di Sonia Talenti.

