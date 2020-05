Condividi su

Una notte al Museo Egizio: servizi e anticipazioni di stasera 13/5

Amate la cultura e l’arte? Allora non lasciatevi sfuggire Una notte al Museo Egizio! L’emozionante documentario, in onda oggi 13 maggio 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano.

Al timone dell’incredibile reportage ci sarà Alberto Angela, divulgatore scientifico e ricercatore che, assieme al padre Piero, è un vero e proprio simbolo di intelligenza, eleganza e capacità comunicative. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Una notte al Museo Egizio.

Non si può certo dire che sia un periodo storico felice. Il Coronavirus ha stravolto la vita e le abitudini di milioni di persone e, nonostante i notevoli miglioramenti, la battaglia è ancora in corso. Terminato il Lockdown, Il 4 maggio 2020 è iniziata la Fase 2 che prevede una parziale riapertura degli esercizi commerciali e la possibilità per i cittadini di far visita ai congiunti. Tuttavia sono ancora molte le limitazioni da seguire scrupolosamente ed è necessario restare a casa il più possibile. Le legittime preoccupazioni, il timore del contagio, l’incertezza del futuro non sono sentimenti facili da gestire ma è di fondamentale importanza tenere alto l’umore e svolgere attività stimolanti. Proprio per questo la rete ammiraglia ha deciso di trasmettere Una notte al Museo Egizio di Torino, documentario molto amato dal pubblico italiano, con la speranza di intrattenere e affascinare gli spettatori con suggestive immagini e appassionanti racconti.

Come già detto in apertura di articolo, sarà Alberto Angela a guidarci nell’incredibile viaggio tra le meraviglie della civiltà sviluppatasi lungo il fiume Nilo. Il divulgatore scientifico ci porterà alla scoperta di spettacolari statue di sfingi e faraoni, mummie, tombe regali e gioielli preziosi. Lo studioso, tramite l’osservazione di utensili ritrovati durante gli scavi, ricostruirà la vita quotidiana del popolo dalle tradizioni così affascinanti da aver influenzato l’arte, la cultura, la letteratura e il cinema di tutto il mondo. Ad arricchire ulteriormente il reportage ci penseranno: il navigatore Giovanni Soldini, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la costumista Gabriella Pescucci, la storica Eva Cantarella e il direttore d’orchestra Riccardo Muti. Ma le sorprese di Una notte al Museo Egizio non finiscono qui. Ascolteremo infatti le dichiarazioni del medico Umberto Veronesi e dell’attore Alessio Boni. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 1.

