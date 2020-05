Condividi su

Rogue One: A Star Wars Story. Trama, cast e anticipazioni

Amate la fantascienza? Allora non lasciatevi sfuggire Rogue One: A Star Wars Story! La pellicola del 2016, in onda stasera 13 maggio 2020 alle 21:30 su Italia 1, è stata diretta da Gareth Edwards, regista ed effettista britannico noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Factory Farmed, Monsters, Godzilla, End Day, Perfect Disaster e Heroes and villains.

Il lungometraggio d’azione, primo dei film ambientati nell’universo di Guerre Stellari, ha potuto contare sulle musiche di Michael Giacchino, la fotografia di Greig Fraser mentre la sceneggiatura è stata affidata a Chris Weitz e Tony Gilroy. Rouge One inoltre ha ottenuto due candidature a premi Oscar, una a BAFTA e incassato al botteghino in Italia 10,1 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

Rogue One: A Star Wars Story. Trama e anticipazioni

Rouge One è ambientato poco prima degli eventi raccontati nella pellicola Una nuova speranza del 1977. Il film segue le vicende di Galen Erso, brillante scienziato che conduce un vita tranquilla sul pianeta Lah’mu dopo aver trascorso gran parte della sua esistenza al servizio dell’Impero Galattico. Tuttavia le sue conoscenze sono indispensabili per portare a termine il progetto della Morte Nera, arma di distruzione di massa, e lo spietato Orson Krennic è disposto a fare qualsiasi cosa pur di costringere l’uomo a collaborare.

Il crudele nemico uccide Lyra, moglie dello studioso e cattura quest’ultimo mentre fortunatamente sua figlia Jyn riesce a scappare. Tredici anni dopo il progetto della pericolosa arma è quasi pronto ma la ragazza parte alla ricerca del padre con la speranza di trovarlo prima che sia troppo tardi. Come finirà Rogue One?

Il cast del film

In Rogue One Felicity Jones interpreta Jyn Erso mentre Diego Luna è Cassian Andor. Ben Mendelsohn veste i panni di Orson Krennic, Donnie Yen quelli di Chirrut Îmwe e Mads Mikkelsen è Galen Erso.

Hanno partecipato al film Alan Tudyk nel ruolo di K-2SO, Riz Ahmed in quello di Bodhi Rook e Jiang Wen è Baze Malbus. Infine Forest Whitaker recita la parte di Saw Gerrera.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it