Tu si que vales: ospiti e anticipazioni di stasera 20 maggio su Canale 5

Siete in cerca di uno spassoso programma televisivo? allora Tu si que vales potrebbe fare al caso vostro! L’amata trasmissione, in onda oggi 20 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è proprio quello che ci vuole per distrarsi e trascorrere del tempo all’insegna del buonumore.

Stasera quindi agguerriti concorrenti metteranno in mostra il proprio talento con la speranza di conquistare la giuria e il pubblico e regalando in questo modo grandi emozioni e divertimento. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Tu si que vales!

Terminato il lungo Lockdown, dal 18 maggio 2020 la maggior parte delle attività commerciali hanno riaperto ed è possibile spostarsi all’interno della propria regione. Tuttavia sono ancora molte le misure di sicurezza da rispettare e ci vorrà del tempo prima che si ritorni alla normalità. Il Coronavirus infatti è ancora in circolo ed è quindi di fondamentale importanza non abbassare la guardia. Il cambiamento delle abitudini, la paura del contagio, l’incertezza del futuro hanno messo a dura prova l’equilibrio psicofisico dei cittadini ma, nonostante le legittime preoccupazioni, non bisogna abbattersi e lasciarsi travolgere dalla tristezza. guardare una trasmissione divertente come Tu si que vales, nonostante siano repliche, potrebbe essere un’ottima idea per passare una serata in allegria.

Come nei precedenti appuntamenti, al timone dello spettacolo ci sarà l’affascinante Belen Rodriguez che presenterà i concorrenti in gara, pronti a mettersi in gioco pur di dimostrare il proprio talento artistico. Le performance, molto spesso esilaranti, verranno valutate da due giurie: quella Popolare guidata dalla bellissima Sabrina Ferilli e quella composta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, il conduttore Gerry Scotti, il professore di Amici Rudy Zerbi e il mattatore Teo Mammucari. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

