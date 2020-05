Condividi su

Amici speciali: ospiti e anticipazioni di stasera 22 maggio 2020





Oggi, 22 maggio 2020, alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda Amici speciali. Il fortunato programma televisivo, spin-off della celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, approda al suo secondo appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa.



Tornano quindi gli agguerriti ex concorrenti del talent show e altri artisti appartenenti allo scintillante mondo dello spettacolo che sicuramente regaleranno grandi emozioni al pubblico a casa. Allo spettacolo parteciperanno anche RDS, Radio Italia, RTL 102.5 e Radio 105. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Amici speciali!

Incredibili performance, momenti di puro divertimento e tante sorprese, queste le caratteristiche della trasmissione di Canale 5 che sembra aver già conquistato gli spettatori. L’emozionante programma segue il format del suo predecessore con la differenza che è presente solo la fase serale e inoltre non ci sono eliminati ma alla fine di ogni puntata viene proclamato un vincitore. Come facilmente intuibile, al timone dello spettacolo ci sarà la regina di Mediaset Maria De Filippi che presenterà i concorrenti, a loro volta suddivisi in due squadre, una bianca e una blu. A giudicare le appassionanti esibizioni ci penserà la giuria speciale composta da Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato.

Tra poche ore quindi finalmente si apriranno gli studi di Amici speciali e gli agguerriti artisti in gara (Alberto Urso, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Random, The Kolors e Umberto Gaudino) si sfideranno a suon di emozionanti happening. È importante ricordare che i premi verranno devoluti alle associazioni che stanno portando avanti la battaglia contro il Coronavirus. Tutto questo è molto altro oggi 20 maggio 2020 dalle 21:20 su Canale 5.

