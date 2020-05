Condividi su

Report: anticipazioni e servizi stasera 25 maggio 2020

L’attesa è quasi finita, tra poche ore prenderà il via la nuova puntata di Report. Il programma televisivo, in onda oggi 25 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai3, affronterà scottanti temi d’attualità analizzati tramite interviste, reportage e servizi speciali.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà il giornalista Sigfrido Ranucci che proverà a far luce sulle dinamiche alla base delle problematiche che affliggono il nostro Paese e che preoccupano particolarmente il pubblico italiano. Ma vediamo insieme quali argomenti verranno approfonditi stasera a Report!

Report: anticipazioni e servizi stasera 25 maggio 2020

Anche questa settimana il protagonista indiscusso della trasmissione sarà il Coronavirus. In particolar modo il programma guiderà il pubblico in un viaggio nella sanità privata che ha largamente usufruito dei fondi stanziati per la pandemia. In realtà già da tempo nel Lazio ospedali non pubblici utilizzano gli aiuti economici dalla regione e negli ultimi queste strutture hanno dato la propria disponibilità per la gestione dell’emergenza Covid-19. Report ha intervistato Antonio Angelucci, parlamentare appartenente al partito Forza Italia, Che ha ottenuto l’accreditamento ad una delle Rsa dove però si sono verificati numerosissimi casi di contagio.

In Lombardia invece i guadagni delle principali società private è finito nei Paesi Bassi, nonostante il premier Mark Rutte si sia dimostrato inflessibile per quanto riguarda i conti italiani. Infine le telecamere del programma hanno indagato sulla donazione da 4 milioni e mezzo di euro fatta al San Raffaele di Milano dal cantante Fedez.

Servizi stasera 25 maggio 2020

Report passerà poi Segnali di fumo, inchiesta dedicata agli HTP, prodotti a tabacco riscaldato che, a differenza delle sigarette tradizionali, permettono l’assunzione della nicotina senza la combustione. Tali dispositivi dovrebbero essere meno dannosi per la salute ma degli studi condotti dall’Istituto Superiore della Sanità sostengono che la realtà sia ben diversa.

Infine Report concluderà la nuova puntata con il servizio Solidarietà limitata, a cura di Bernardo Iovene. Per fronteggiare la profonda crisi in cui versa il Paese da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus, il governo ha stanziato 400 milioni di euro per i comuni italiani così che questi ultimi li erogassero in buoni spesa da assegnare alle famiglie bisognose. Tuttavia l’Anci ha fornito delle direttive molto generiche e ogni città ha stabilito autonomamente i propri parametri.

