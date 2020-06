Condividi su

L’incredibile Hulk: trama, cast e anticipazioni 25 giugno 2020

Amate i film d’azione? Allora lasciatevi travolgere dalle avventure de L’incredibile Hulk. La pellicola del 2008, in onda stasera 25 giugno 2020 dalle 21:30 su Italia 1, è stata diretta da Louis Leterrier, regista, produttore cinematografico e attore francese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Transporter, Danny the Dog, Scontro tra Titani, Now You See Me – I maghi del crimine e Grimsby – Attenti a quell’altro.

L’avvincente lungometraggio, basato sull’omonimo supereroe dei fumetti della Marvel comics e reboot del film uscito nel 2003, ha potuto contare sulle musiche di Craig Armstrong, il montaggio di John Wright mentre la sceneggiatura è stata affidata a Zak Penn ed Edward Norton. Ma vediamo insieme la sinossi de L’incredibile Hulk!

L’incredibile Hulk: trama e anticipazioni 25 giugno 2020

La pellicola di Louis Leterrier segue le vicende di Bruce Banner, brillante dottore che assieme a Betty, partner sul lavoro e nella vita privata, dedica tutto il suo tempo ad un importante esperimento volto a neutralizzare gli effetti nocivi delle radiazioni gamma sugli esseri umani. L’ardito progetto è finanziato da Thaddeus Ross, padre della scienziata che in realtà ha come unico obiettivo quello di creare un soldato dalle straordinarie capacità.

Gli studi procedono con alterni successi fino a quando un evento cambia per sempre la vita di Bruce. Un giorno infatti Banner, per una serie di circostanze, si ritrova esposto alle pericolose radiazioni gamma che lo trasformano in Hulk, un mostro verde dall’incredibile forza. La mutazione non è però definitiva e si innesca ogni qualvolta il ricercatore è in uno stato emotivo alterato. Deciso a tenere a bada i suoi poteri, il protagonista si rende conto di essere un pericolo per le persone a cui tiene e decide di fuggire, lontano dalla fidanzata e dai militari che vorrebbero utilizzarlo come arma di distruzione.

Il cast del film

Protagonista del lungometraggio è Edward Norton che interpreta Bruce Banner / Hulk. Liv Tyler veste i panni di Elizabeth “Betty” Ross e Tim Roth quelli di Emil Blonsky / Abominio.

Hanno partecipato alla pellicola anche Tim Blake Nelson nel ruolo di Samuel Sterns, Ty Burrell in quello di Leonard Samson e William Hurt è Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

