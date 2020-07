Condividi su

La spia russa: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai 3

La prima serata di domenica si apre all’insegna delle grandi emozioni con La spia russa. La pellicola del 2016, in onda oggi 12 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, è stata scritta e diretta da Shamim Sarif, regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come I misteri di Murdoch, The House of Tomorrow, I Can’t Think Straight e The World Unseen.

Il lungometraggio drammatico, il cui titolo originale è Despite the Falling Snow, ha potuto contare sulle musiche di Rachel Portman, la fotografia di David Johnson mentre il montaggio è stato affidato a Masahiro Hirakubo. Ma vediamo insieme la sinossi de La spia russa.

La spia russa: trama e anticipazioni film stasera su Rai 3

La spia russa è ambientato negli anni della Guerra Fredda e narra le vicende di Katya, giovane donna la cui vita è stata segnata da un’immane tragedia: la perdita della sua famiglia durante le spietate repressioni staliniane. La protagonista finge di aderire all’ideologia comunista ma in realtà nutre un odio profondo e radicato nei confronti del regime e lavora come agente segreto per gli americani.

Un giorno le viene affidato il delicato compito di scoprire i segreti di Alexander, potente esponente del Cremlino, e, pronta a tutto pur di portare a termina la missione, inizia a frequentare l’uomo. Tuttavia Katya ben presto si innamora dell’affascinante politico, mettendo così in pericolo non solo l’impresa ma la sua stessa incolumità.



Il cast del film

In La spia russa Rebecca Ferguson interpreta Katya Grinkova / Lauren Grinkova mentre Sam Reid è Alexander “Sasha” Ivanov da giovane. Charles Dance veste i panni di Alexander “Sasha” Ivanov da adulto, Antje Traue quelli di Marina Rinskaya e Oliver Jackson-Cohen è Mikhail “Misha” Ardonov da giovane.

Hanno partecipato al film Thure Lindhardt nel ruolo di Dmitri Rinsky, Miloš Timotijević in quello del Primo uomo e Anthony Head è Mikhail “Misha” Ardonov da adulto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it