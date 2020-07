All Together Now – La supersfida: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera che decreterà il campione dei campioni.

All Together Now – La supersfida: anticipazioni stasera 14 luglio 2020

La prima serata del martedì si apre all’insegna della musica e buon umore con All Together Now. Il fortunato programma televisivo, in onda oggi 14 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, torna a farci compagnia dopo il successo della scorsa edizione che ha totalizzato ottimi risultati d’ascolto e visto trionfare Sonia Mosca, giovane e talentuosa cantante.

In un periodo così difficile per il nostro Paese, uscito parzialmente dall’emergenza Coronavirus ma ancora in allerta, una trasmissione divertente è proprio quello che ci vuole per distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane e trascorre del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano di casa. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi lo spassoso show!

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dalla supersfida di All Together Now – La supersfida. Il talent show, versione italiana del format di successo britannico, ha già conquistato il pubblico nelle sue precedenti edizioni grazie agli agguerriti concorrenti, pronti a mettere in mostra il proprio talento, gli ospiti speciali e i simpaticissimi conduttori. Anche questa volta al timone del programma ci sarà l’energica e affascinante Michelle Hunziker mentre J-Ax guiderà la giuria composta da ben cento esperti di musica tra i quali ci saranno anche Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini e Alma Manera. In studio infatti ci sarà il famoso muro alto otto metri con sei file di postazioni dalle quali verranno valutate le esibizioni. Questa volta gli aspiranti artisti saranno sedici, metà appartenenti alla prima stagione del programma e metà alla seconda, e a fine puntata verrà decretato il campione dei campioni. Di seguito l’elenco dei cantanti che si esibiranno oggi:

Gregorio Rega

Federica Bensi

Daria Biancardi

Samantha Discolpa

Si esibiranno a All Together Now:

Dennis Fantina

Veronica Liberati

Rosy Messina

Carlo Paradisone

Sonia Mosca

Enrico Bernardo

Arianna Cleri

Canteranno a All Together Now anche:

Gaia Di Fusco

Rosetta Falzone

Nicola Gargaglia

Federico Martello

Domenico Prezioso

Infine è bene ricordare che ospiti speciali saliranno sul palco e regaleranno tante emozioni ai telespettatori. Ogni concorrente poi, come nelle precedenti edizioni, avrà a disposizione novanta secondi e, dopo i primi trenta, i giudici che apprezzano l’esibizione e vogliono votarla dovranno alzarsi e proseguire la performance assieme al candidato.

