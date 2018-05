Governo ultime notizie: toto premier, bruciato un altro nome da M5S-Lega

L’intesa di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra praticamente pronta. Anche se manca l’ufficialità. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Mattarella incontrerà prima la delegazione del M5S e a seguire la delegazione della Lega. Negli ultimi giorni il tavolo tecnico composto da rappresentanti delle due forze politiche ha lavorato al cosiddetto contratto di governo. Ovvero il programma su cui l’esecutivo concentrerà azioni e attività. Il punto sui cui invece pare prosegua il confronto ad oltranza è sul il nome del Presidente del Consiglio. Nella mattinata di oggi sembrava quasi fatta per uno tra Sapelli e Conte.

Governo ultime notizie, naufragata ipotesi Sapelli

Nel pomeriggio a smentire la possibilità che possa essere Giulio Sapelli il prossimo premier sono state fonti sia dei 5 Stelle che della Lega. Ma che le voci fossero fondate lo ha confermato lo stesso professore, proposto dalla Lega per guidare l’esecutivo giallo-verde. Sapelli ha fatto sapere di essere stato contattato con richiesta di disponibilità per assumere l’incarico di Presidente del Consiglio. Ecco il suo commento rispetto anche alla smentita delle forze politiche sull’indicazione del suo nome come premier. ‘Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa e non credo che avessero cenato’. ‘Io non sapevo di questa nota del M5S. Ieri sera mi avevano chiesto di incontrarmi quelli dei 5 Stelle, insieme alla Lega, vorrà dire che hanno cambiato parere. Io ci tenevo a fare qualcosa, perché avevo letto il loro programma e mi sembrava un buon programma’.

La lista di papabili premier si allunga ulteriormente. Una lista di cui sono entrati a far parte molti nomi. Prima come possibili proposte del Presidente dell’eventuale ‘neutrale’ tra cui ricordiamo Guido Tabellini, Lucrezia Reichlin, Sabino Cassese. Da quando ha iniziato a prendere forma il governo politico sono stati fatti i nomi di Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Franco Frattini, Giulia Bongiorno, Giulio Tremonti. E ancora tra gli altri stamattina Giuseppe Conte, più vicino ai 5 stelle, e Giulio Sapelli.

Governo ultime notizie, staffetta Di Maio e Salvini

Tra le tantissime proposte emerse e scartate c’è stata anche l’idea della staffetta. Ossia la possibilità che direttamente i due leader politici potessero assumere la carica di Presidente del Consiglio. Dalle indiscrezioni trapelate avrebbe potuto iniziare Di Maio per due anni e mezzo per poi cedere il testimone a Matteo Salvini. Neanche questa soluzione, alla fine, sembra essere stata definitivamente approvata. Resta da capire quale sarà alla fine il cosiddetto punto di caduta. Stabilito che l’ultima parola spetta comunque a Mattarella.

Nome premier, Mattarella ha un piano B

Governo ultime notizie, Salvini commenta le trattative

Un commento sulle trattative in corso per la nascita del governo tra M5S e Lega arriva dal segretario Matteo Salvini. Cosi nel suo tweet di poco. Ricordiamo che alle ore 18:00 è atteso al Quirinale da Mattarella con la delegazione della Lega, dopo l’incontro tra M5S e Presidente della Repubblica.

Ho dormito un’ora stanotte, vado avanti a caffè e forse ho scelto il momento sbagliato per smettere di fumare…😒

Ma sono orgoglioso di mettercela tutta per mantenere le promesse e dare un futuro migliore all’Italia e ai nostri figli.

Grazie Amici, vi voglio bene! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 maggio 2018

