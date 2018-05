Governo 2018, ultime notizie: Di Maio e Salvini lunedì da Mattarella col contratto

Il contratto di governo sarà pronto, molto probabilmente, entro stasera. Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha aggiunto che domani sarà votato online dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. E forme di consultazione della base sono previste anche in casa Lega. Sembra dunque in dirittura d’arrivo il percorso che porterà alla nascita del nuovo esecutivo. In realtà mentre il programma sembra che vada solo limato, resta da chiarire il tema della premiership. Chi sarà il Presidente del Consiglio del governo giallo-verde? Circolano ancora molte ipotesi. Nella giornata di oggi le tre principali piste portano ai nomi di Vincenzo Spadafora ed Emilio Carelli. Inoltre c’è chi non esclude che alla fine la soluzione finale sarà quella della staffetta. Se cosi andasse l’impressione è che all’inizio toccherebbe a Di Maio. Con Salvini al Ministero degli Interni.

Governo 2018, Mattarella vuole accelerare

Il Presidente della Repubblica dopo l’ultimo intervento pubblico al termine del giro di consultazioni della scorsa settimana ha lasciato filtrare un messaggio ieri relativo alla bozza. Sergio Mattarella ha fatto sapere che non avrebbe preso visione della bozza del contratto di governo bensì che è in attesa del testo definitivo. Ovvero un modo come un altro per provare ad accelerare i tempi. Ed infatti secondo voci insistenti Di Maio e Salvini potrebbero chiedere di incontrare Mattarella già lunedì della prossima settimana.

Governo 2018, i prossimi passaggi M5S e Lega

Quali potrebbero essere dunque i temi ed i prossimi passaggi? Entro stasera è prevista la chiusura formale del contratto di governo. Domani si avvia la trattativa conclusiva sul nome del premier. A partire da venerdì e sino a domenica le delegazioni di M5S e Lega, ed in particolare il capo politico dei 5 Stelle ed il segretario della Lega, potrebbe trovare un’intesa sul nome del premier. Cosi da incontrare Mattarella già nella prima parte della prossima settimana.

