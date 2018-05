Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: italiani chiedono governo per il bene del Paese

Questa settimana quasi tutti i sondaggisti e gli istituti demoscopici concordano su un fatto: il complicato accordo di governo tra Lega e M5S sta penalizzando i contraenti. Dello stesso avviso sono Euromedia e Piepoli che hanno sondato gli umori degli italiani nell’ultima settimana. Il sondaggio congiunto è andato in onda ieri sera a Porta a Porta. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, la Lega perde lo 0,5% e si attesta al 22,3 secondo Euromedia. Per Piepoli invece il Carroccio rimane stabile al 21%. La riabilitazione politica di Berlusconi porta Forza Italia su valori simili a quelli registrati il 4 marzo. Bene anche Fratelli d’Italia, data in crescita sia da Piepoli che da Euromedia.

Tra i due contraenti di governo chi perde di più è il Movimento 5 Stelle. L’istituto guidato da Alessandra Ghisleri sonda i pentastellati al 31,2% (-0,9 rispetto alla rilevazione del 9 maggio) mentre Piepoli segnala un -0,5 attestando i grillini al 31,5%.

I due istituti divergono solo sullo stato di salute del Pd. Piepoli dà i dem stabili al 19% mentre Euromedia li vede in ulteriore calo (-0,5) al 17,5%. Su Liberi e Uguali il giudizio è invece unanime. Il partito guidato da Grasso viene dato in perdita sia da Euromedia che da Piepoli.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: il giudizio sul governo

La parola fine sull’accordo di governo tra M5S e Lega non è stato ancora posta. Gli italiani hanno però fretta. Secondo Piepoli ed Euromedia, la maggioranza è convinta che per il bene dell’Italia l’esecutivo giallo verde debba formarsi al più presto. Nel caso in cui invece ciò non dovesse accadere la soluzione indicata dal 50,8% degli intervistati Euromedia e dal 42 degli interpellati da Piepoli è solo una e una soltanto: ritornare alle urne.

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: nota metodologica

In attesa di diffusione.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM