Martedì 29 maggio – Il sondaggio settimanale di SWG per il Tg La7 fa segnare un incremento della Lega consistente. Il partito di Salvini sale di 3 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle invece cala dell’1,6% e scende sotto il 30%. Anche Forza Italia cala, mentre Pd, LeU e le altre forze sono stabili.

Anche Noto Sondaggi per Cartabianca ha diffuso i dati. Le rilevazioni apparse ieri evidenziano un brutto calo del M5S. I pentastellati perdono 3,7% rispetto al 4 marzo. Inoltre Affari Italiani ha diffuso delle proiezioni che vedono il centrodestra unito avanti saldamente.

L’Istituto Cattaneo ha presentato uno studio sui collegi in caso di alleanza M5S-Lega. Il risultato è schiacciante visto che le due forse vincerebbero 9 collegi su 10.

Lunedì 28 maggio – Secondo Emg il M5S è in ascesa, mentre la Lega ha accusato una leggera flessione. I dati dell’istituto di Fabrizio Masia si riferiscono a prima del fallimento di Conte. Per Index invece il discorso è totalmente diverso, infatti i pentastellati calano seppur di poco rispetto al passato. Intanto Matteo Salvini resta il leader più apprezzato con il 35,4% su Luigi Di Maio al 28,6%.

Noto Sondaggi fa notare che la Lega rispetto al 4 marzo ha incrementato di oltre 7 punti l’elettorato, mentre il M5S ha perso il 2,7%. Gli altri partiti sono in leggero calo ma più o meno stabili. L’istituto di ricerca Tecnè legge la situazione politica in modo favorevole per il centrodestra che aumenta, il M5S anche in questo caso è segnalato in calo e non solo rispetto alla tornata elettorale. La flessione continua anche per il centrosinistra di 2 punti percentuali circa.

Il sondaggio del Tg La7 effettuato da SWG fa notare che sia Lega sia M5S accusano un calo. Come trend i due partiti accusano 1 punto percentuale a testa, invece Pd e Fi sono stabili. Chi incrementa è Fdi che fa registrare +0,9%.

Dopo il fallimento della formazione del governo Conte, Mattarella ha deciso di affidare la guida del paese a Carlo Cottarelli. L’economista si è detto pronto a servire l’Italia in questo difficile momento politico. Nonostante questo è quasi impossibile che M5S e Lega concedano la fiducia all’esecutivo che traghetterà l’Italia verso le elezioni anticipate. Inoltre anche Forza Italia non ha interesse nel veder partire un governo neutrale. Gli ultimi sondaggi tornano d’attualità, andiamo a vedere le rilevazioni di alcuni istituti demoscopici.

