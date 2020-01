Condividi su

Busta paga e obbligo consegna al lavoratore. Cose dice la legge

La busta paga è chiaramente un documento fondamentale per controllare il corretto calcolo della retribuzione. Il datore è obbligato dalla legge a consegnarla ai propri lavoratori?

Busta paga: perché è importante

Nella busta paga sono presenti tutte le informazioni fondamentali sul rapporto di lavoro e la retribuzione. Dunque, innanzitutto, contiene i dati anagrafici del lavoratore e, in secondo luogo, quelli relativi alla retribuzione di una determinata mensilità: quindi, l’ammontare dello stipendio, gli scatti di anzianità, la quota di Tfr accantonata, gli assegni familiari qualora il lavoratore possegga i requisiti richiesti per l’erogazione e, naturalmente, le trattenute (in base a queste ultime si distingue l’importo lordo da quello netto). Insomma, grazie alla busta paga, che d’altra parte si può chiamare anche prospetto paga, il lavoratore può esaminare tutte le voci che concorrono a formare il proprio stipendio.

Il datore di lavoro è obbligato a consegnarla?

Basta questo per capirne l’importanza e non stupisce allora che la legge preveda l’obbligo per il datore di lavoro di consegnarla ai propri dipendenti ogni volta che corrisponde la retribuzione concordata dopo aver apposto la propria firma (o la sigla) e il proprio timbro. Se il cedolino non viene consegnato al lavoratore, viene consegnato in ritardo o se viene consegnato un cedolino contenente dati errati o inesatti, il datore di lavoro rischia una multa che può andare da 150 a 900 euro.

La multa può essere aumentata del triplo uno dei suddetti comportamenti è protratto per più mensilità. Detto ciò, la normativa è lacunosa al momento di individuare un termine ultimo entro cui il prospetto deve essere consegnato al lavoratore: in generale, la giurisprudenza indica come limite temporale quello relativo al pagamento dello stipendio stabilito dal CCNL di riferimento. La busta paga non deve essere consegnata necessariamente a mano, infatti, è possibile inviarla via mail o caricata in pdf su un’apposita piattaforma dotata di area personale.

Classifica giochi Android 2020: quali sono i migliori gratis e non

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]