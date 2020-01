Condividi su

Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio per il 2020? La situazione

Pensioni ultima ora: ad agitare le acque nel dibattito previdenziale il rischio paventato da alcuni secondo cui Quota 100 potrebbe essere cancellata prima della sua scadenza naturale che ricordiamo essere stata fissata al 31 dicembre 2021.

Pensioni ultima ora, dibattito sempre aperto su Quota 100

Con Quota 100 si indica la possibilità introdotta dal Governo Conte I di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Tale opzione è da tempo politicamente contrastata anche da alcune forze politiche della maggioranza come Italia Viva che ne chiede la sua abrogazione. Ma in occasione dell’ultima legge di bilancio il governo, soprattutto per volontà del Movimento 5 Stelle, ha mantenuto Quota 100. Posizione su cui c’è stata la condivisione del Pd, a partire dal ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

La riforma previdenziale da scrivere per superare la riforma Fornero e Quota 100

Pensioni ultima ora – Contemporaneamente, proprio in questi giorni, è partito il confronto tra esecutivo e sindacati per scrivere una riforma delle pensioni con cui superare sia Quota 100 che la riforma Fornero. A delineare il percorso che vedrà impegnati governo e sindacati è stato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo commentando l’avvio delle attività di lunedì 27 gennaio 2020. A marzo ci sarà un primo bilancio delle proposte discusse che il ministro vorrebbe approvare a settembre. Nel frattempo c’è chi teme che tutto questo possa coincidere con l’azzeramento di Quota 100. Ad essere preoccupati di tale possibilità sono soprattutto quei lavoratori che nel frattempo raggiungeranno i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata tramite Quota 100. Tuttavia appare difficile che il governo Conte II annulli la misura introdotta col decreto n. 4/2019. Semmai, come più volte, è stato affermato lavorerà perché dal 2022 vi siano nuovi percorsi previdenziali. C’è chi parla con insistenza di Quota 102: in pratica si lascerebbe inalterato il requisito contributivo rispetto a Quota 100 (38 anni di contributi) e si innalzerebbe di 2 anni l’età pensionabile (passando da 62 a 64 anni). C’è anche chi spinge per Quota 41 chiedendo che come unico requisito si considerino gli anni di contributi e si sia la possibilità di andare in pensione a coloro che hanno 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età anagrafica.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]