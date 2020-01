Condividi su

Influenza febbraio 2020: sintomi, contagio e quando c’è febbre alta

Non si può certo dire che questo inverno sia particolarmente freddo, ma tra gennaio e febbraio la sindrome influenzale dell’anno di riferimento raggiunge comunque il suo picco e proprio in questo periodo sono numerosi gli italiani a letto per colpa degli effetti del virus influenzale. Che non è assolutamente da confondere con il coronavirus. Può dunque risultare utile un riepilogo dei sintomi influenzali più comuni e alcuni consigli su come prevenire i malanni e tutelare la propria salute.

Influenza febbraio 2020: ultimo rapporto Influnet

Stando all’ultimo rapporto Influnet, relativo alla 4° settimana del 2020, la platea di soggetti colpiti dal virus simil-influenzale incrementa e supera la soglia di intensità media. L’incidenza totale nel nostro Paese è pari a 10,6 casi per mille assistiti: la fascia di età più colpita è quella dei bambini al di sotto dei 5 anni, categoria nella quale si riscontrano 30,8 casi per mille assistiti.

Nella settimana presa in esame il numero dei casi stimati è pari a 638.000 circa, per un totale di 3.451.000 casi. In quasi tutte le Regioni italiane aumenta l’incidenza e la zona territoriale più colpita è quella del Centro Italia.

Influenza febbraio 2020: i sintomi più comuni

Andiamo adesso a riepilogare i sintomi più comuni dell’influenza.

Febbre oltre 38-38,5 gradi;

Naso chiuso, raffreddore, mal di gola; tosse;

Dolori articolari o muscolari;

Mal di testa;

Brividi;

Senso di stanchezza, mancanza di appetito.

Ai sintomi sopraccitati possono aggiungersi anche quelli relativi a vomito e diarrea: in questo caso sarebbe colpita anche la nostra parte intestinale e il senso di stanchezza, così come la mancanza di appetito, sarebbero di maggiore intensità.

A tal proposito si ricorda che tali sintomi possono avere un’intensità bassa, media o alta, a seconda del tipo di influenza contratta. Occorre prestare attenzione quando si è già debilitati fisicamente o si è affetti da patologie respiratorie, perché uno dei sintomi sopra elencati potrebbe aggravare le condizioni di salute.

Influenza febbraio 2020: come avviene il contagio

È facile prendere l’influenza soprattutto se si è accanto a una persona già malata. Si potrebbero prendere degli accorgimenti, ma nella vita quotidiana, quando si sta a stretto contatto per un motivo o per l’altro, è difficile pensare alle precauzioni ogni secondo. Basta stringersi la mano, sulla quale magari ci sono residui di secrezioni nasali o saliva, o parlarsi addosso per rischiare di essere contagiato, da 1 a 4 giorni di distanza dal contatto ravvicinato con la persona infetta.

Le precauzioni, comunque esistono, è sufficiente seguire alcuni accorgimenti:

Lavarsi bene le mani;

Coprirsi naso e bocca quando si starnutisce;

Aerare gli ambienti;

Evitare luoghi chiusi e affollati;

Mangiare e vivere sano;

Ridurre stress e stanchezza.

Influenza febbraio 2020: come curarsi

Se la febbre non è particolarmente alta e non vi sono altre patologie, si può iniziare a far passare l’influenza con alcuni rimedi naturali, come ad esempio i suffumigi (o fumenti, o vapori) con infusi di eucalipto, lavanda o camomilla. Particolarmente adatti tè e tisane con l’aggiunta di miele e limone, soprattutto per si ha male alla gola o se si ha la tosse. Ottimo anche il brodo, mentre tra gli alimenti vanno prediletti aglio e cipolla, che sono degli ottimi antisettici. Una volta trascorso il periodo influenzale, si consiglia di restare altri 1-2 giorni a riposo, per una guarigione completa e definitiva e diminuire il rischio di ricadute.

Ovviamente, nei casi in cui la febbre è più alta, è consigliabile assumere medicinali, previo consulto medico. Si ricorda inoltre che ogni anno il Ministero della Salute prevede il vaccino antinfluenzale, particolarmente adatto per le persone anziane, per i bambini e per chi è affetto da patologie ed è quindi predisposto a particolari complicanze di salute.

