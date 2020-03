C’è posta per te: ospiti e anticipazioni di stasera 7 marzo 2020

C’è posta per te: gli ospiti e le anticipazioni della penultima puntata che andrà in onda stasera 7 marzo 2020 su Canale 5.

Trascorrerete il sabato a casa e siete in cerca di un programma coinvolgente? Allora C’è posta per te potrebbe fare al caso vostro! Il fortunato people show, in onda oggi 7 marzo 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo penultimo appuntamento con un bagaglio da ascolti davvero soddisfacente.

Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà la regina di Mediaset Maria De Filippi che guiderà i telespettatori in questo emozionante viaggio nei sentimenti e presenterà gli ospiti speciali della serata. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi C’è posta per te!

Preparate popcorn e kleenex, tra poche ore verrà trasmessa la nuova puntata di C’è posta per te. Anche questa settimana non mancheranno momenti di grande commozione alternati a siparietti comici che il format stesso del programma innesca. Punto di forza del people show è proprio la sua capacità di appassionare il pubblico con storie vere in cui telespettatori facilmente riescono ad immedesimarsi. Stasera giungeranno in studio persone comuni che sperano di poter recuperare un rapporto in crisi o esaudire Il sogno di una persona cara. Dopo aver raccontato la motivazione che li ha spinti a partecipare al programma, sarà l’apertura o meno della busta a decretare il successo o il fallimento dell’ardita impresa.

C’è posta per te oramai ci ha abituato a grandi sorprese con ospiti speciali di fama nazionale e internazionale come Johnny Depp, Luca Argentero, Stefano De Martino e la moglie Belén Rodriguez, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Dopo Francesco Totti, Higuain e Ciro Immobile, oggi giungerà in studio Ibrahimovic. Infine Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno scritto una lettera a Carlo Conti che ha accettato l’invito. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

