Stasera in tv 16 marzo 2020: il palinsesto dei programmi, pellicole e trasmissioni che andranno in onda tra poche ore sui principali canali.

Stasera in tv: programmi e palinsesto del 20 marzo 2020

Tanti sono i film, i programmi di intrattenimento e gli show che andranno in onda stasera in tv. Fin dalle sue origini il piccolo schermo è sempre stato un’ottima alternativa per trascorrere del tempo piacevolmente e in questo periodo così particolare ancora di più.

Come noto, il nostro Paese sta lottando contro il Coronavirus e il Governo ha emanato un decreto per il contenimento e contrasto del Covid- 19 riassumibile nella divieto di uscire di casa se non per lo stretto indispensabile. Alla luce di ciò guardare appassionanti lungometraggi e divertenti spettacoli può aiutarci a distrarci. Ma vediamo insieme cosa verrà trasmesso stasera in tv!

Certamente non mancano film e trasmissioni interessanti stasera in tv. Thriller, pellicole romantiche, spassosi show, il piccolo schermo offre contenuti adatti a tutti i gusti e l’età. Di seguito il palinsesto di oggi 20 marzo 2020:

21:25 Rai 1: Speciale Tg1

21:20 Rai 2: The Good Doctor (medical drama)

21:20 Rai 3: La gente che sta bene (commedia)

21:25 Rete 4: Quarto Grado (trasmissione d’approfondimento)

21:20 Canale 5: Amici di Maria De Filippi (talent show)

21:20 Italia 1: Atomica bionda (thriller)

21:15 La7: Propaganda live (programma)

Potreste poi guardare stasera in tv:

21:30 Tv8: Italia’s Got Talent – best of (talent show)

21:20 9: Fratelli di Crozza (trasmissione satirica)

21:20 Rai 4: Bullet Head (thriller)

21:15 Rai 5 Art night (programma d’approfondimento)

21:10 Rai Movie: Saving Mr Banks (film drammatico)

21:00 Iris: J.Edgar (lungometraggio biografico)

Infine tra i tanti programmi stasera in tv ci sono anche:

21:10 La5: Orgoglio e Pregiudizio (commedia sentimentale)

21:20 Italia 2: Zombies- ditta degli innocenti (film horror)

21:30 La7d: Body of Proof (medical Drama)

21:10 Paramount Channel: Padre Brown (fiction poliziesca)

21:20 Cielo: Valérie – Diario di una ninfomane (lungometraggio drammatico)

21:20 Rai Premium: I bastardi di Pizzofalcone (poliziesco a puntate)

