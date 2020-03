Condividi su

Naspi e dis coll: proroga scadenza domanda, ecco le novità

Più tempo per richiedere Naspi e Dis-coll: è una delle misure previste dal decreto Cura Italia. Si avranno a disposizione ulteriori due mesi per inoltrare la domanda relativa all’indennità di disoccupazione: tra l’altro, la richiesta potrà essere fatta per tutti gli eventi verificatisi nel 2020.

Naspi e Dis coll: cosa dice il decreto Cura Italia

Con il decreto Cura Italia è stata disposta una proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e Dis Coll. Ecco cosa recita l’articolo 33 del suddetto provvedimento: “Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione Naspi e Dis Coll, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n.22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni”.

Per riepilogare, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del contagio da nuovo coronavirus e dei conseguenti contraccolpi all’economia nazionale, il governo ha allungato le tempistiche per inviare la domanda relativamente alle indennità di disoccupazione da 68 a 128 giorni dall’evento di cessazione dall’attività lavorativa.

Disoccupazione agricola e incentivo all’autoimprenditorialità

Non ci sono novità solo a proposito di Naspi e Dis Coll. Sempre con l’articolo 33 del suddetto decreto si stabilisce un ampliamento di 60 giorni a proposito dei termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità. Invece, con l’articolo 32 viene fissata una proroga anche per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020: il differimento fino al primo giugno 2020 riguarda gli operai agricoli, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni equiparati, in termini contributivi e previdenziali, ai giornalieri di compagna.

