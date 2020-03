Condividi su

Arrow 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce su Sky

Fan dei DC Comics gioite, manca davvero poco all’esordio di Arrow 8 su Premium Action. La stagione finale dell’amata serie tv, creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, prenderà il via venerdì 3 aprile 2020 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico che attende con trepidazione di vedere per l’ultima volta le avventure dei protagonisti della fiction.

Il nuovo capitolo del telefilm è composto da dieci appassionanti episodi tra i quali c’è anche una piccola sorpresa. La puntata intitolata Crisis On Infinite Earths: Hour Four è infatti un crossover in cui vedremo insieme personaggi di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Arrow 8: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce su Sky

È necessario rispettare il decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Coronavirus che prevede la limitazione degli spostamenti al minimo indispensabile. Restare quindi a casa è un dovere morale e civile ma la permanenza tra le quattro mura può essere anche un’occasione per rilassarsi davanti ad un buon film o una serie tv. Tra queste ultime una delle più attese è Arrow 8 che andrà in onda, come già detto in apertura di articolo, venerdì 3 aprile su Premium Action, canale tematico a pagamento disponibile sulle piattaforme Sky Italia e Infinity.

Nella precedente stagione tanti sono stati i colpi di scena e le inaspettate rivelazioni che hanno lasciato senza parole i fan della fiction. Il telefilm proseguirà il percorso narrativo lasciato in sospeso e sicuramente altri salti nel tempo aggiungeranno nuovi particolari alla storia di Oliver Quenn. Il protagonista inoltre ha scoperto il suo destino e si prepara a combattere la battaglia più difficile della sua vita.

Il cast della serie tv

In Arrow 8 Stephen Amell interpreta Oliver Queen/ Green Arrow mentre Emily Bett Rickards è Felicity Smoak/ Overwatch. David Ramsey veste i panni di John Diggle/ Spartan, Katie Cassidy in quelli di Laurel Lance/Black Canary e Colin Donnell è Tommy Merlyn. Willa Holland recita la parte di Thea Queen/Speedy, Susanna Thompson quella di Moira Queen e Paul Blackthorne è Quertin Lance.

Hanno partecipato alla serie tv anche Colton Haynes nel ruolo di Roy Harper/ Arsenal, Manu Bennett in quello di Slade Wilson/ Deathstroke e John Barrowman è Malcolm Merlyn/ Arciere Nero. Echo Kellum è Curtis Holt/Mister Terrific, Josh Segarra interpreta Adrian Chase/ Prometheus e Rick Gonzalez è Rene Ramirez/Wild Dog. Inoltre Juliana Harkavy indossa le vesti di Dinah Drake/ Black Canary, Sea Shimooka quelle di Emiko Queen e Katherine McNamara è Mia Smoak. Completano il cast di Arrow 8 Ben Lewis nella parte di William Clayton, Joseph David-Jones in quella di Connor Hawke e LaMonica Garret è Mar Novu/Monitor.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]