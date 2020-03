Condividi su

Film quarantena Coronavirus: Salvatores annuncia la pellicola. Il titolo

È ufficiale, Gabriele Salvatores trasformerà la quarantena dovuta al Coronavirus in un lungometraggio. Lo ha annunciato il regista con un post sui social in cui ha chiesto agli utenti di raccontare le gioie, i dolori, le speranze e le paure quotidiane di questo periodo così particolare.

Per partecipare al progetto è necessario realizzare un video, caricarlo sul proprio profilo Instagram taggando la pagina Viaggio in Italia e aggiungendo gli hashtag #viaggioinItaliafilm e #raicinema. In alternativa è possibile inviarlo all’indirizzo di posta elettronica cinema@indianaproduction.com. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla particolare pellicola!

Quarantena, Coronavirus,parole che fino a pochi mesi fa sembravano anni luce lontane da noi ma che oggi sono dense di significato. Da quando è iniziata l’epidemia tutto è cambiato: il tempo sembra scorrere in modo diverso, attività prima scontate come andare al cinema, passeggiare per strada senza una meta sono attualmente inconcepibili. Ogni giorno viene comunicato il bollettino dei morti, contagiati e guariti di questa lotta che stiamo combattendo uniti anche se fisicamente distanti. Ogni singolo cittadino infatti è chiamato a fare la sua parte poiché mai come in questo momento storico le azioni dei singoli hanno un grande peso sull’esito e la durata della battaglia.

Per contrastare la pandemia il governo ha emanato un decreto che prescrive la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare prodotti di prima necessità. Una sfida dura, difficile ma essenziale che sicuramente influenzerà anche la nostra visione del mondo. Proprio l’importanza di questo periodo, denso di emozioni, ha spinto il regista Gabriele Salvatores a realizzare una pellicola sulla quarantena che stiamo portando avanti per sconfiggere una volta e per tutte il Coronavirus. Il lungometraggio si intitolerà Viaggio in Italia e ha come scopo quello di raccontare le paure, le gioie e le speranze dei cittadini chiusi in casa desiderosi di condividere la propria esperienza.

