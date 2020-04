Condividi su

Community su Netflix: quante serie tv sono e cast delle principali

Siete in cerca di una divertente sitcom? Allora Community potrebbe fare al caso vostro! La fortunata serie tv, acclamata dalla critica e seguita da un folto gruppo di fan, è disponibile su Netflix da mercoledì 1 Aprile 2020 e molto probabilmente nei prossimi giorni sarà nella Top 10 della piattaforma streaming.

Nel corso degli anni la fiction, ideata da Dan Harmon, ha ottenuto grande successo proprio per la sua capacità di divertire il pubblico e appassionarlo alle vicende umane degli studenti di un fittizio college del Colorado alle prese con problemi e difficoltà diverse. Ma vediamo insieme quello che c’è da sapere su Community!

Community su Netflix: quante serie tv sono

Giunge quanto mai propizio l’approdo di Community su Netflix. La serie tv statunitense è proprio quello che ci vuole per distrarsi e mettere da parte le preoccupazioni quotidiane dovute soprattutto all’emergenza Coronavirus. Inosservanza al decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Covid-19, è necessario limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, possibili solo in caso di emergenze o per acquistare beni essenziali. Dobbiamo quindi restare a casa è in molti potrebbero perdersi d’animo ma proprio adesso è importante non lasciarsi travolgere dalla tristezza e dedicarsi ad attività piacevoli normalmente trascurate.

Tra questa c’è sicuramente guardare una divertente fiction per trascorrere del tempo in allegria comodamente seduti sul proprio divano. Community inoltre è composto da ben sei stagioni e quindi è la compagnia perfetta in queste giornate in apparenza infinite. Dopo cinque capitoli l’NBC nel cancellò il telefilm salvo poi essere rinnovato da Yahoo! Screen. Nel nostro Paese invece è stato trasmesso a partire dal 2010 sul canale Comedy Central, emittente televisiva prodotta per sky Italia da Viacom International Media Networks Italia, mentre in chiaro è andato in onda dalla 2013 al 2015 sulle reti Mediaset.

Il cast delle principali stagioni della serie tv

Tra i personaggi principali di Community c’è Joel McHale nel ruolo di Jeff Winger, Gillian Jacobs in quello di Britta Perry e Danny Pudi è Abed Narid. Allison Brie recita la parte di Annie Edison, Yvette Nicole Brown quella di Shirley Bennett e Ken Jeong è Ben Chang.

Hanno partecipato alla sitcom anche Donal Glover nei panni di Troy Barnes, Chevy Chase in quelli di Pierce hawthorne e Jim Rash è Craig Peltono.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it