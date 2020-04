Condividi su

Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni su Rai 2 6 aprile 2020

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi trascinare dall’allegria e buon umore di Stasera tutto è possibile. Lo spassoso spettacolo, in onda oggi 6 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 2, torna sul piccolo schermo e sicuramente riuscirà a strappare un sorriso agli spettatori grazie ai suoi rocamboleschi giochi e le esilaranti gag dei concorrenti.

Sospesa, a causa dell’emergenza Coronavirus, la nuova edizione di Made in Sud, la tv di Stato ha deciso di trasmettere le repliche del comedy show proprio per la sua capacità di intrattenere e divertire il pubblico. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il programma!

Da quando il Governo ha emanato il decreto per il contrasto e contenimento del Covid-19 il popolo italiano ha dimostrato grande senso civile e morale rispettando, salvo una sparuta minoranza, le direttive riassumibili nell’espressione Io resto a casa. Non è facile cambiare radicalmente le proprie abitudini e il rischio di perdersi d’animo aumenta giorno dopo giorno. Nonostante le legittime preoccupazioni, proprio in questo periodo così difficile è di fondamentale importanza tenere alto l’umore e dedicarsi ad attività piacevoli e rilassanti. Leggere, ascoltare buona musica, danzare, studiare, dipingere o più semplicemente guardare un’appassionante programma in tv potrebbe essere un’ottima alternativa per trascorrere del tempo in allegria comodamente seduti sul divano. E questa la motivazione che ha spinto il secondo canale di Stato a ripescare le puntate dell’ultima edizione di Stasera tutto è possibile.

Poche ore ci separano dallo spassoso comedy show condotto da Stefano Di Martino, ballerino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che ha conquistato il pubblico grazie al talento artistico, la simpatia e l’innegabile bellezza. Come di consueto, non ci sarà nessuna competizione e i concorrenti si cimenteranno in bizzarre prove solo per intrattenere e divertire il pubblico. Tra le tante prove che dovranno affrontare non mancherà la celebre Stanza inclinata, sfida simbolo della trasmissione in cui i vip hanno il compito di improvvisare una storia, guidati dalle indicazioni fornite dal conduttore, mentre si trovano in equilibrio precario. Il tema di oggi sarà il Brasile e gli ospiti di Stasera tutto è possibile saranno: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

