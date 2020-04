Condividi su

Report: anticipazioni e servizi di stasera 20 aprile 2020

La settimana si apre all’insegna di scottanti temi di attualità e problematiche di forte richiamo con Report. Il noto programma televisivo, in onda oggi 20 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai3, approda ad un nuovo è interessante appuntamento con inchieste e servizi condotti con il consueto taglio giornalistico a cui il pubblico è abituato.

Neppure il Coronavirus ferma la trasmissione presentata da Sigfrido Ranucci che anche questa volta guiderà gli spettatori tra i reportage degli inviati speciali. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Report!

Si prospetta una puntata davvero interessante quella di Report che prenderà il via tra poche ore su Rai3. Il programma si aprirà con Dio Patria Famiglia Spa, reportage di Giorgio Mottola con il contributo di Simona Peluso e Norma Ferrara. Il Coronavirus, per ovvie ragioni, è diventato il protagonista indiscusso delle nostre giornate e in tanti provano a rintracciare l’origine della pandemia al di fuori delle spiegazioni fornite dalla comunità scientifica. La destra religiosa americana, già nota per aver attaccato Bergoglio a causa delle sue dichiarazioni su migranti, omosessuali e divorziati, è profondamente convinta che l’emergenza Covid-19 sia stata provocata dal pontefice, reo di aver tradito i dogmi della Chiesa.

I gruppi statunitensi contro il Papa in carica sono ben organizzati e possono contare su siti web, giornali e un’ingente somma di denaro che negli ultimi tempi è arrivata anche in Italia. Report ci mostrerà quali sono le associazioni politiche nostrane che usufruiscono di questo sostegno economico e svelerà l’identità di coloro che non condividono l’operato del Santo Padre ma fanno parte delle gerarchie vaticane.

L’emergenza in Piemonte e Il protocollo Ferrari

Report passerà poi a L’emergenza in Piemonte, inchiesta di Emanuele Bellano con Greta Orsi. Sono mesi oramai che il tornado Coronavirus si è abbattuto sul nostro Paese mettendo a dura prova il sistema sanitario. Il perfetto funzionamento di quest’ultimo è fondamentale per contrastare e contenere la pandemia ma purtroppo non sono state messe in atto tutte le misure necessarie. Il programma proverà a capire perché la regione con capoluogo Torino attualmente è seconda nei contagi solo alla Lombardia.

Infine seguiremo il servizio di Michele Buono dedicato agli stabilimenti Ferrari che al momento sono chiusi a causa del Covid-19. Report ci mostrerà come una parte dell’azienda è stata convertita alla produzione di componenti dei respiratori, dispositivi medici di fondamentale importanza per la sopravvivenza di pazienti con Coronavirus.

