Felicia Impastato: trama, cast e anticipazioni. La storia vera e chi era

La prima serata del venerdì si apre all’insegna delle grandi emozioni e storie di coraggio con Felicia Impastato. La pellicola del 2016, in onda oggi 22 maggio 2020 alle 21:20 su Rai 1, è stata diretta da Gianfranco Albano, Diventerò padre, Felipe ha gli occhi azzurri, La luna rubata, L’elefante bianco, La vera madre e Sui tuoi passi.

La rete ammiraglia ha deciso di trasmettere Il lungometraggio drammatico, sceneggiato da Monica Zapelli e Diego De Silva, in occasione della giornata della legalità che ogni anno viene celebrata in ricordo di Falcone, Borsellino e di tutte le vittime della mafia. ma vediamo insieme la sinossi di Felicia Impastato.

Felicia Impastato: trama e anticipazioni. La storia vera e chi era

Come già detto in apertura di articolo, non è casuale la messa in onda del film di Gianfranco Albano. L’opera infatti è stata scelta per celebrare la giornata della legalità e racconta la storia di Felicia Impastato, madre di Peppino, giovane giornalista e attivista italiano che osò sfidare il padre e la mafia e fu assassinato da quest’ultima il 9 maggio del 1978.

La donna, perso il suo amato figlio, decide di non abbassare la testa e urlare al mondo intero i nomi dei colpevoli dell’omicidio rischiando così la vita. Nonostante le dinamiche del crimine fossero piuttosto evidenti, lo Stato tentò di archiviare il delitto prima come atto terroristico e successivamente come suicidio. Tuttavia con coraggio Felicia non si arrese e riuscì a far riaprire l’inchiesta giudiziaria.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Lunetta Savino che interpreta Felicia Impastato. Gaetano Aronica veste i panni di Antonino Caponnetto, Ettore Belmondo quelli del maresciallo Travali e Linda Caridi e Felicetta Vitale. Antonio Catania recita la parte di Rocco Chinnici, Giorgio Colangeli quella del dottor Ideale Del Carpio e Fabrizio Ferracane è Umberto Santino.

Hanno partecipato al film anche Carmelo Galati nel ruolo di Giovanni Impastato, Alberto Lanzafame in quello del carabiniere giovane e Alfredo Li Bassi è Salvatore Palazzolo. Completa il cast Salvatore Sclafani nelle vesti di Occhi Belli da adulto.

