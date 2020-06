Condividi su

Che Dio ci aiuti 5: trama, cast e anticipazioni stasera 4/6 su Rai 1

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano da Che Dio ci aiuti 5. La fortunata serie tv, in onda oggi 4 giugno 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo primo appuntamento con due appassionanti episodi intitolati Omnia in bonum e Come nelle favole.

La rete ammiraglia ha deciso di trasmettere le repliche dell’amata fiction che ha come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell’eccentrica e vivace suor Angela. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Che Dio ci aiuti!

Che Dio ci aiuti 5: trama e anticipazioni stasera 4/6 su Rai 1

Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti 5 suor Angela e suor Costanza tentano di vendere gli oggetti lasciati dalle ragazze prima dell’arrivo della novizia Ginevra. Intanto Monica è tornata con il marito e Nico sente l’esigenza di abbandonare Fabriano e ripartire da zero, lontano dai dolorosi ricordi. Tuttavia il caso vuole che proprio poco prima di lasciare la città una sconosciuta gli chieda un bacio e l’uomo resta affascinato da quell’evento.

Nel frattempo Azzurra, divenuta proprietaria del convento, informa le suore di voler trasformare la struttura religiosa in un albergo di lusso, notizia che preoccupa non poco Angela e Costanza. Ma le sorprese per i protagonisti della serie tv non finiscono qui. Mentre Nico scopre di essere padre, viene ricoverata in ospedale Valentina.

Trama e anticipazioni stasera 4/6 su Rai 1

Che Dio ci aiuti 5 ci saluterà con l’episodio intitolato Come nelle favole. Le condizioni mediche di Valentina sono gravissime e appare oramai chiaro che la donna abbia tentato il suicidio. Azzurra però conosce bene l’amica e, convinta che non avrebbe mai potuto compiere un simile gesto, indaga sulla vicenda con la speranza di scoprire la verità.

Intanto mentre Nico prova ad aiutare Ginevra a liberarsi dalla sua eccessiva rigidità, suor Angela e suor Costanza fanno una scoperta scioccante.

Il cast della serie tv

In Che Dio ci aiuti 5 Elena Sofia Ricci interpreta suor Angela mentre Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi. Valeria Fabrizi veste i panni di suor Costanza, Diana del Bufalo quelli di Monica Giulietti e Gianmarco Saurino è Nico Santopaolo. Arianna Montefiori le recita da parte di Valentina Valpreda, Cristiano Caccamo quella di Gabriele Mattei e Bianca di Veroli è Emma Leonardi. Inoltre Simonetta Columbu ricopri il ruolo di Ginevra Alberti, Laura Adriani quello di Maria Gagliardi e Margherita Manfredi è Daniela.

Hanno partecipato alla fiction anche Matilde Manfredi nelle vesti di Silvia, Maria Chiara Giannetta in quelle di Asia Pellicano e Stefania Blandeburgo è Suor beata. Ilaria Spada recita la parte di Teodora, Raniero Monaco Di Lapio quella di Ludovico Nobili e Ilaria Bernabei è Eugenia Venneri. Infine Sergio Romano interpreta Pietro Santoro e Simone Riccioni e Alessio Belli.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it