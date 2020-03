Made in Italy: la trama, il cast e le anticipazioni. Quando andrà in onda su Canale 5 la nuova serie tv dedicata alla moda.

Condividi su

Made in Italy: trama, cast e anticipazioni fiction. Quando inizia

La primavera porta con sé aria di novità e lo sa bene Mediaset che prova a conquistare il pubblico con Made in Italy. La data d’esordio della serie tv è stata più volte spostata ma dovrebbe approdare su Canale 5 tra aprile e maggio 2020 mentre sulla piattaforma Amazon Prime è già disponibile.

La fiction, creata da Camilla Nesbitt e composta da otto episodi, ha potuto contare sulla fotografia di Alessandro Bolzoni, la scenografia di Luca Merlini mentre le musiche sono state affidate a Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Made in Italy!

Made in Italy: trama e anticipazioni fiction. Quando inizia

È diventato oramai un giallo l’uscita di Made in Italy. La serie tv, prodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset, sarebbe dovuta andare in onda a marzo 2020 ma a causa dell’emergenza Coronavirus è stato rimandato il suo esordio. Tuttavia, come già detto in apertura di articolo, pare che la fiction verrà trasmessa ad aprile o a maggio mentre su Amazon Prime è già disponibile. Il telefilm racconta la nascita della moda italiana e molti delle immagini sono reperti originali d’archivio. Inoltre gli abiti indossati e gli accessori indossati dai personaggi principali sono originali.

Made in Italy è ambientato negli anni ’70 e segue le vicende di Irene, giovane donna che decide di abbandonare gli studi per lavorare come assistente redattrice nel magazine di moda Appeal. Emozionata e piena di speranze, la ragazza vede improvvisamente la propria vita cambiare ritrovandosi a far parte di un mondo fino a quel momento solo immaginato. In redazione conosce e stringe amicizia con l’intraprendente Monica, la severa Rita e il pignolo Nava. Giorno dopo giorno la protagonista incontrerà stilisti che faranno la storia della moda italiana.

Il cast della serie tv

In Made in Italy Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo mentre Margherita Buy è Rita Pasini. Fiammetta Cicogna veste i panni di Monica Massimello, Sergio Albelli quelli di Andrea Nava e Maurizio Lastrico è Filippo Cerasi. Hanno partecipato alla serie tv anche Valentina Carnelutti nel ruolo di Ludovica, Giuseppe Cederna in quello di Armando Frattini e Marco Bocci è John Sassi.

Andrea Bosca recita la parte di Davide Frangi, Anna Ferruzzo quella di Giuseppina e Francesco Di Raimondo è Diego. Inoltre Saul Nanni è Flavio, Gaetano Bruno interpreta Walter Albini e Ninni Bruschetta è Pasquale. Raoul Bova recita la parte di Giorgio Armani, Stefania Rocca quella di Krizia e Claudia Pandolfi è Rosita Missoni. Infine in Made in Italy Enrico Lo Verso indossa le vesti di Ottavio Missoni e Nicoletta Romanoff quelle di Raffaella Curiel.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it