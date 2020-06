Condividi su

Paradiso amaro: trama, cast e anticipazioni del film su Canale 5

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna delle grandi emozioni con Paradiso amaro. Il lungometraggio del 2011, in onda oggi 17 giugno 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stato diretto da Constantine Alexander Payne, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La storia di Ruth, donna americana, Election, A proposito di Schmidt e Downsizing – Vivere alla grande.

La pellicola drammatica, prodotta da Ad Hominem Enterprises e ispirata al romanzo di Kaui Hart Hemmings, ha potuto contare sulle musiche di Jeff Peterson, la fotografia di Phedon Papamichael mentre il montaggio è stato affidato a Kevin Tent. Il film inoltre ha vinto un Premio Oscar, due Golden Globes e un Critics Choice Award. Ma vediamo insieme la sinossi di Paradiso amaro!

Paradiso amaro: trama e anticipazioni del film su Canale 5

Paradiso amaro segue le vicende di Matt King, ricco avvocato fin da piccolo abituato agli agi in quanto discendente di una facoltosa famiglia Hawaiana. L’uomo vive in una splendida casa con la moglie Elizabeth, la primogenita Alexandra e la piccola Scottie ma non ha mai tempo per i suoi cari che trascura dandoli per scontati. Padre assente e marito indifferente, il protagonista, senza alcuna voglia di partecipare attivamente alla routine quotidiana delle figlie, scarica tutte le responsabilità sulla partner e nulla sembra poter cambiare la sua esistenza fino a quando un evento drammatico stravolge il suo destino.

Un giorno Elizabeth ha un tragico incidente e a seguito di quest’ultimo entra in coma irreversibile. Tutto il mondo di Matt viene distrutto e l’uomo si ritrova a dover fare i conti con i propri errori. Come finirà Paradiso amaro?

Il cast del film

In Paradiso amaro George Clooney interpreta Matt King mentre Shailene Woodley è Alexandra King. Robert Forster veste i panni di Scott, Judy Greer quelli di Julie Speer e Matthew Lillard è Brian Speer. Nick Krause recita la parte di Sid, Amara Miller quella di Scottie King e Mary Birdsong è Kai Mitchell. Rob Huebel ricopre il ruolo di Mark Mitchell, Patricia Hastie quello di Elizabeth King e Grace A. Cruz è la maestra di Scottie.

Hanno partecipato al lungometraggio anche Kim Gennaula nelle vesti della consulente scolastica, Karen Kuioka Hironaga in quella di Barb Higgins e Carmen Kaichi è Lani Higgins. Kaui Hart Hemmings è la segretaria di Matt, Beau Bridges interpreta il cugino Hugh e Matt Corboy è cugino Ralph. Inoltre Matt Esecson recita la parte di cugino Hal, Michael Ontkean quella di cugino Milo e Stanton Johnston è cugino Stan. Completano il cast di Paradiso amaro Jonathan McManus nel ruolo di cugino Six, Hugh Foster in quello di cugino Wink, Tiare R. Finney nei panni di cugino Connie, Tom McTigue in quelli di cugino Dave e Milt Kogan è il dottor Johnston.

