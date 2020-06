Condividi su

Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, cast e curiosità del film Rai 2

Amate le emozioni forti? Allora non lasciatevi sfuggire Paradise Beach – Dentro l’incubo. La pellicola del 2016, in onda stasera 18 giugno 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stata diretta da Jaume Collet – Serra, regista e produttore cinematografico spagnolo noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La maschera di cera, Orphan, Unknown – Senza identità, Run All Night – Una notte per sopravvivere e L’uomo sul treno – The Commuter.

L’avvincente lungometraggio, sceneggiato da Anthony Jaswinski, ha come protagonista l’affascinante Blake Lively, modella e attrice salita alla ribalta grazie al ruolo di Serena Van der Woodsen nella serie tv Gossip Girl. Ma vediamo insieme la sinossi di Paradise Beach!

Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama del film su Rai 2

La pellicola segue le vicende di Nancy Adams, studentessa di Medicina in profonda crisi a causa dell’improvvisa morte di sua madre. Presa dalla nostalgia, la giovane donna guarda delle vecchie foto di famiglia e viene colpita da una diapositiva che ritrae il genitore scomparso nella bellissima Paradise Beach mentre felice e contenta si diverte facendo surf. Commossa e desiderosa di vivere la stessa esperienza, la protagonista parte alla volta della splendida isola e, giunta sul posto, subito stringe amicizia con due ragazzi e si immerge nelle acque cristalline.

Una fastidiosa conversazione telefonica turba Nancy che decide di nuotare ancora in po’ con la speranza di sbollire la rabbia. Tuttavia proprio quando Adams è sul punto di rilassarsi qualcosa trasforma la tranquilla vacanza in un incubo ad occhi aperti: uno squalo bianco è pronto a divorarla senza pietà.

Il cast del film

In Paradise Beach Blake Lively interpreta Nancy Adams mentre Óscar Jaenada è Carlos.

Infine Brett Cullen recita la parte del padre di Nancy e Sedona Legge quella di Chloe Adams.

Paradise Beach: le curiosità del film

Forse non tutti sanno che il titolo originale di Paradise Beach – Dentro l’incubo è The Shallows e Blake Lively durante le riprese era incinta del suo secondo figlio. L’attrice inoltre durante il tour promozionale ha più volte dichiarato di essere terrorizzata dagli squali a tal punto da non aver mai guardato il capolavoro del 1975 diretto da Steven Spielberg.

La pellicola ha potuto contare sulle musiche di Marco Beltrami, la fotografia di Flavio Martínez Labiano mentre il montaggio è stato affidato a Joel Negron. Infine l’opera è stata distribuita da Warner Bros e al botteghino in Italia ha incassato 2,1 milioni di euro nelle prime due settimane di programmazione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it