Condividi su

The Italian job: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Amate all’intrattenimento ad alta tensione? Allora non lasciatevi sfuggire The Italian job! La pellicola del 2003, in onda primo luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata diretta da F. Gary Gary, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in film come Ci vediamo venerdì, Il negoziatore, Il risolutore, Be Cool, Set It Off- Farsi notare, Giustizia privata e Men In Black: International.

Il lungometraggio dai toni drammatici, remake dell’omonimo film di Peter Collinson e uscito nelle sale nel 1969, ha potuto contare sulle musiche di John Powell, la fotografia di Wally Pfister mentre la sceneggiatura è stata affidata a Donna e Wayne Powers. Ma vediamo insieme la sinossi di The Italian Job.

The Italian job: trama e anticipazioni film stasera in tv

The Italian job segue le vicende di un gruppo di brillanti ladri che Non sbagliano mai un colpo. Al timone della squadra ci sono John Bridger e Charlie Croker, entrambi dotati di un grande intuito per gli affari e capacità di progettare piani infallibili. L’intero team si riunisce per un’impresa davvero ardita che permetterà a tutti di vivere di rendita per il resto dei loro giorni: rubare 35 milioni di dollari in lingotti d’oro. Questi ultimi si trovano a Venezia, e, partiti per la rischiosa missione, i professionisti del crimine si preparano all’azione.

Come in passato, anche questa volta il gruppo riesce a portare a termine il progetto ma qualcosa stravolge completamente il loro destino. proprio quando nulla sembra poter guastare l’atmosfera festosa, Steve Frezelli, uno della squadra, uccide tutti i componenti del team e scappa con la refurtiva. Tuttavia Charlie scampa miracolosamente alla morte ed ha come unico desiderio quello di vendicarsi.

Il cast del film

In The Italian job Mark Wahlberg interpreta Charlie Croker mentre Charlize Theron è Stella Bridger. Edward Norton veste i panni di Steve Frazelli, Seth Green quelli di Lyle “The Real Napster” e Jason Statham è “Handsome” Rob.

Hanno partecipato alla pellicola Mos Def nel ruolo di “Left Ear”, Donald Sutherland in quello di John Bridger e Franky G è Wrench. Inoltre Kelly Brook recita la parte della ragazza di Lyle, Olek Krupa quella di Mashkov e Boris Lee Krutonog è Yehven. Infine Gregory Scott Cummins è l’Ucraino.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it