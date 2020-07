Nessuno mi può giudicare: trama, cast e anticipazioni film su Italia 1

Condividi su

La prima serata del giovedì si apre all’insegna del buonumore con Nessuno mi può giudicare. La pellicola del 2011, in onda oggi 23 luglio 2020 dalle 21:25 su Rai1, è stata diretta da Massimiliano Bruno, regista, sceneggiatore e attore noto al grande pubblico per aver firmato opere come Viva l’Italia, confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi, Beata ignoranza e Non ci resta che il crimine.

La spassosa commedia, diffusa da 01 Distribution, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo in allegria, mettere da parte le preoccupazioni e lasciarsi trascinare dalle esilaranti avventure dei protagonisti. Ma vediamo insieme la sinossi di Nessuno mi può giudicare!

Nessuno mi può giudicare: trama e anticipazioni film su Italia 1

Nessuno mi può giudicare segue le vicende di Alice, madre e moglie trentacinquenne che vive a Roma Nord, in una zona considerata d’elite. La donna, abituata al lusso e gli agi grazie al lavoro particolarmente redditizio del marito, trascorre le sue giornate con il figlio di nove anni e i tre domestici, pronti a soddisfare ogni suo capriccio. snob, per nulla incline alle gentilezza e convinta di poter comandare a bacchetta i suoi sottoposti, la protagonista ha un’esistenza perfetta fino a quando un evento del tutto improvviso cambia per sempre il suo destino: il coniuge muore in un incidente.

Sconvolta e incredula, Alice improvvisamente vede tutto cambiare e ben presto scopre che il marito aveva contratto un debito fortissimo da saldare il prima possibile. La vedova quindi lascia la sua amata casa e, date le ristrettezze economiche, trova un posto in cui abitare in una zona periferica. Immediatamente la donna si mette alla ricerca di un lavoro ma, dopo tanti tentativi a vuoto, decide di percorrere una strada diversa, quella dell’intrattenimento erotico.

Il cast del film

In Nessuno mi può giudicare Paola Cortellesi interpreta Alice Bottini mentre Raoul Bova è Giulio. Rocco Papaleo veste i panni di Lionello Frustace, Anna Foglietta quelli di Eva / Fabiana e Giovanni Bruno è Filippo. Hassani Shapi recita la parte di Aziz, Valerio Aprea quella di Biagio e Caterina Guzzanti è Sofia. Inoltre Pietro De Silva ricopre il ruolo di Bompadre, Dario Cassini quelli di Pietro e Massimiliano Bruno è Francesco Graziani.

Hanno partecipato alla commedia anche Edoardo Leo nelle vesti dell’uomo al bar, Valerio Mastandrea è la voce narrante e cliente di Eva e Michela Andreozzi è l’amica di Alice. Lillo recita la parte di Enzo, Lucia Ocone quella di Tiziana e Awa Ly è Abeba. Raul Bolanos è Marcelo, Maurizio Lops interpreta Bonetti e Riccardo Rossi è il giornalista “Amore mio grandissimo”. Infine in Nessuno mi può giudicare Massimiliano Delgado ricopre il ruolo di Denis, Fausto Leali è sé stesso, Massimiliano Vado interpreta il cliente biondo, Remo Remotti è il cliente poeta e Stefano Fresi recita la parte del clown.

