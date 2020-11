Quanto guadagna un consigliere comunale: stipendio e reddito annuo

Condividi su

Quanto guadagna un consigliere comunale? Nell’articolo un po’ di conti in tasca a chi fa parte del consiglio di un Comune: da quali fattori dipende l’ammontare dello stipendio di chi ricopre questa carica?

Non si può dare una risposta univoca a questa domanda, come per lo stipendio dei parlamentari o dei sindaci e dei Presidenti delle varie Regioni per capirci. Infatti, lo stipendio di un Consigliere comunale dipende da diversi fattori tra cui: gli abitanti del Comune e le presenze del consigliere in consiglio (e, non da ultimo, le regole che ciascun Comune attua nel regolare gli stipendi dei propri dipendenti, anche se, nei fatti, non cambiano poi molto tra un comune e l’altro).

Innanzitutto, quindi, bisogna valutare l’importo del cosiddetto gettone di presenza (un importo fisso per ogni seduta del consiglio a cui il membro dello stesso partecipa) per cominciare a dare qualche cifra rispetto allo stipendio di un consigliere comunale. Quindi, si dovrà considerare il numero degli abitanti del Comune che incide in modo fondamentale sulla consistenza del gettone.

A quanto può arrivare lo stipendio?

Il consigliere comunale nei Comuni con numero di abitanti compreso tra 1.001 e 10.000 può arrivare a prendere circa 18 euro con ogni gettone di presenza. Se il numero di abitanti è compreso tra 10.001 e 30.000 il gettone di presenza ha un valore di circa 20-25 euro. Nei comuni con un numero di abitanti compreso tra 30.001 e 250mila abitanti il consigliere guadagna intorno ai 36 euro per ciascuna seduta cui partecipa. Nei comuni sotto i mille abitanti l’importo del gettone di presenza può scendere anche ben sotto i 10 euro: tra l’altro, tali cifre sono al lordo delle tasse (in pratica, vi si devono applicare delle trattenute).

Sulla base di quanto detto, dunque, è facile capire che lo stipendio di un consigliere comunale dipende dalla grandezza del comune. In pratica, nei piccolissimi comuni un consigliere arriva a percepire anche zero euro mentre nelle città più grandi un percepisce uno stipendio che si aggira mediamente tra i 1.200 e i 1.500 euro.

