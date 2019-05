Grande Fratello 2019: ospiti e anticipazioni eliminati di stasera 27 maggio

Stasera 27 maggio alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il reality show, dopo le polemiche e i litigi avvenuti durante i precedenti appuntamenti, giunge ad una nuova ed emozionante puntata. La settimana scorsa tanti sono stati gli eventi che hanno scombussolato i concorrenti. Innanzitutto Gaetano, in nomination con Erica, Michael e Serena, è stato eliminato tramite televoto. Inoltre è stata rifiutata la richiesta di Eliana Michelazzo di entrare nella casa per sfuggire al tornado scatenato dalle ultime scioccanti notizie su Marco Caltagirone, misterioso fidanzato di Pamela Prati.

Inaspettatamente poi Vladimir Luxuria ha raggiunto gli inquilini del Grande Fratello e soggiornerà per un po’ di tempo nella Casa più spiata d’Italia. Serena Rutelli invece è stata protagonista di una sorpresa romantica orchestrata dal suo fidanzato che, anche se per pochi minuti, ha potuto rivedere la sua amata. Infine non sono mancati sgraditi colpi di scena per Francesca De André. Alla concorrente infatti sono state mostrate delle foto che ritraevano il fidanzato Giorgio in atteggiamenti languidi con un’altra donna. Dopo la sconcertante scoperta Francesca ha dichiarato di non voler più vedere l’uomo. Ma cosa succederà stasera al Grande Fratello?

C’è aria di tempesta al Grande Fratello. Tra poche ore infatti ci sarà un confronto tra Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il litigio dei giorni scorsi. La ragazza infatti, sconvolta dalla notizia del tradimento del suo oramai ex fidanzato, ha rivolto accuse e scagliato insulti contro alcuni concorrenti tra quali il suo amico Gennaro. I due poi sembrano aver chiarito e sono stati anche visti girare mano nella mano da Vladimir Luxuria.

Stasera quindi Barbara D’Urso indagherà sullo speciale rapporto che c’è tra Francesca e Gennaro e su di una possibile nascita di un sentimento romantico. Inoltre scopriremo se le offese lanciate dalla De André avranno delle conseguenze per quanto riguarda la sua permanenza nella casa. Tra poche ore sapremo anche chi tra Martina, Michael e Serena, in nomination questa settimana, dovrà abbandonare il Grande Fratello. Non mancheranno poi ospiti speciali, sorprese e il commento della stramba coppia di opinionisti formata da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tutto questo e molto altro su Canale 5 dalle 21.20.

